Video: Masovna tučnjava na Veliku Gospu u Posušju

Objavljeno prije 52 minute

ncident se dogodio na javnom mjestu, pred brojnim građanima i hodočasnicima koji su u grad došli obilježiti ovaj važan dan.

Prema riječima očevidaca, u sukobu je učestvovalo nekoliko muškaraca, a sve se odvijalo uz povike i naguravanje, dok su okupljeni posmatrači u nevjerici gledali nemile scene.Sramota je da se ovako nešto desi baš na Veliku Gospu. Umjesto da se dan provede u molitvi i miru, svjedočili smo nasilju i neprimjerenom ponašanju – kazao je jedan od ogorčenih mještana.

Nemile scene zabilježene su kamerama, a snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama, izazvavši burne reakcije javnosti.

U prostorije PU Posušje pozvane su četiri osobe te su otvorene prekršajne prijave, potvrđeno je iz MUP-a ZHK,pišu Vijesti


