Najtopliji juli u Turskoj u posljednjih 55 godina: Izmjereno 50,5 stepeni

Prosječna temperatura u julu ove godine iznosila je 26,9 stepeni Celzijusa, što predstavlja porast od 1,9 stepeni u odnosu na višegodišnji prosjek, navodi se u saopštenju.

U analizi koja je obuhvatila podatke sa 220 mjernih stanica, na čak 66 lokacija izmjerene su rekordne temperature, prenosi Anadolija.

U saopštenju se posebno ističe da je u mjestu Silopi izmjereno čak 50,5 stepeni, čime je oboren apsolutni temperaturni rekord za jul mjesec u Turskoj.

Među prvih deset najtoplijih tačaka u zemlji, na prvom mjestu nalazi se grad Džizre u provinciji Širnak, gdje je prosječna temperatura u julu dostigla 49,4 stepena.

Prethodni nacionalni rekord bio je 49,5 stepeni Celzijusa i izmjeren je u avgustu 2023. godine u zapadnoj provinciji Eskišehir.

U Turskoj koja je posljednih nedjelja pod velikom vrućinom, u julu je bilo nekoliko velikih požara,pišu Vijesti

Četrnaest ljudi izgubilo je život u borbi protiv požara prošlog mjeseca na zapadu zemlje.

Zbog dva velika požara stotine ljudi su u petak evakuisane u sjeverozapadnoj pokrajini Čanakale gdje je za pomorski saobraćaj bio zatvoren prolaz Dardaneli.

