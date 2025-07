Dodik kreće u obračun: Velike kazne bankama koje poštuju američke sankcije

Gašenje bankarskih računa i odbijanje otvaranja novih licima koja su pod američkim sankcijama biće kažnjivo sa od 20.000 do 80.000 KM.

Predviđeno je to novim dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu koje su pred poslanicima NSRS,pise Vijesti

Banke će imati pravo da pokrenu postupak jednostranog raskida ugovora o računu za obavljanje platnog prometa ukoliko je: a) račun za obavljanje platnog prometa korišten suprotno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i, b) poslovni subjekt je pravo na račun za obavljanje platnog prometa ostvarilo na osnovu falsifikovanih isprava.

Ako se utvrdi jedno od ovo dvoje, banke mogu podnijeti zahtjev Agenciji za bankarstvo za dobijanje odobrenja za raskid ugovora.

Pojednostavljeno, to što je neko na listi američkih sankcija ne daje za pravo banci da mu ugasi račun.

Izmjenom o Članu 10, banke su dužne i da otvore račun svakom ko to traži, a da za to ne postoje zakonske prepreke. Fizička lica i privredna društva koja su završila na OFAK-ovoj list moći će da otvore račune u bankama, što im je do sada bilo onemogućeno.

Ukoliko banke odbiju da otvore račun ili ga ugase mimo zakonske osnove, prijeti im kazna od 20.000 do 80.000 KM kako propisuje član 48.

Zastupnik PDP-a u NSRS Igor Crnadak rekao je da se radi o inicijativi izvjesnog Vujića iz Prointera, prema kojem će banke biti natjerane da ponovo otvore račune firmama sa crne liste.

“Oko 10 hiljada preduzeća radi u RS i 20 hiljada samostalnih preduzetnika i niko od njih nema problem sa računima u bankama. Problem imaju samo Prointer i prijatelji, koji su, prema BIRN-u, sa državom zaključili 1400 ugovora, ukupne vrijednosti 250 miliona KM. Jedva čekam da čujem argumentaciju zašto ovoj ekipi lupeža Narodna skupština treba da pomogne”, navodi Crnadak.

