Džaferović: Antidejtonsko ponašanje Špirića i Čovića, OHR ima rješenje

Šefik Džaferović, delegat u Domu naroda PSBiH govorio je o krizi u Domu naroda za Federalnu televiziju.

Ko je odgovoran za krizu u državnom Domu naroda? Postoji li uopće prostor za optimizam kada je riječ o budućnosti ovog doma? Da li je rješenje u rukama OHR-a ili negdje drugo? Ko pregovara s kim – i o čemu tačno? Ima li izlaza iz krize?

“Naravno samo treba poštovati Daytonski mirovni sporazum u cijelosti i primjenjivati Daytonski mirovni sporazum u cijelosti.

Ovo što radi sada većina u kolegiju Doma naroda prije svega predsedavajući gospodin Špirić i dopredsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg gospodin Čović je slobodno mogu da kažem antidejtonsko ponašanje.

Prije svega oni su zarobili Dom naroda, ne dozvoljavaju da se Dom naroda izjasni o konkretnoj situaciji. Kada među njima unutra kolegija njih troje postoji neslaganje onda se pita Dom kako će se postupati.

Predsjedavajući Špirić uporno izbjegava da bilo koje pitanje delegira pred Dom. Da kaže recimo je li u redu recimo naš zahtjev da se promijeni dnevni red tako što će smjene njega i ministara iz SNSD-a biti na početku dnevnog reda. Poslovnik kaže da se tada pita Dom ukoliko unutra kolegija ne postoji saglasnost. On kaže to nije u skladu sa poslovnikom i ja to ne želim da stavljam na glasanje i idemo onako kako ja odredim. Pa ne može tako, ne može Dom naroda raditi onako kako odrediti Špirić nego kako odrediti Dom. Ne postavljaju to pitanje Domu je znaju da u Domu postoji većina koja ima suprotno mišljenje od njihovog mišljenja. U tome je ključni problem.”

Ko tumači poslovnik, kolegij ili Dom naroda?

“Poslovnik po poslovniku tumači kolegij. Kada unutar kolegija nema saglasnosti tumači poslovnik konscenzusima. Ako nema saglasnosti onda se to pitanje delegira na Dom. Dom donosi odluku po procedurama predviđenim za rješavanje tog pitanja. To znači da mora postojati opća većina u Domu i postojati entitetska većina. Te većine postoj,pišu Vijesti

Nas osam delegata iz Doma naroda smo istakli zahtjev da smjene gospodina Špirića i ministara iz SNSD-a moraju biti na vrhu dnevnog reda. Špirić smatra da naš zahtjev nije u skladu sa poslovnikom, automatski to pitanje mora delegirati Dom. On to ne delegira iz razloga jer zna da će biti poražen, da je Dom drugačijeg mišljenja, da postoji i opća i entitetska većina koja je drugačija.

To je dakle jedan splet pitanja vezanih za ovu situaciju, a drugi je za kvorum i za napuštanje Doma naroda od strane delegata iz SNSD-a. Vi znate da je kvorum u Domu naroda devet. Da iz svakog kluba od tri kluba moraju biti prisutna najmanje po tri delegata i to pitanje se zloupotrebljava od strane SNSD-a.

Niko nema pravo da napušta Dom, da uskraćuje kvorum kada je regularna situacija i kada se raspravlja o regularnim i u skladu sa Ustavom temama. Dakle temama koje su iz nadležnosti.

Smjene su pitanje za koje je Dom nadležan i antidejtonskonski je uskraćivati kvorum na tom pitanju. Klub Bošnjaka je u toku prošle godine imao teške izazove kada je u pitanju kvorum zbog zakona o Ustavnom sudu. Mi smo znali da je pitanje uskraćivanje kvoruma vrlo problematično ali smo ga uskraćivali zbog toga što smo pozivani da raspravljamo o nečemu o čemu parlament ne može da raspravlja. Parlament ne može da raspravlja o razbijanju države Bosne i Hercegovine o razbijanju Ustavnog suda i tako dalje. Mi smo to opravdali time. Svako napuštanje i uskraćivanje kvoruma kada su u pitanju regularni zakoni, prijedlozi zakona, regularne teme i tako dalje, to je antidejtonsko ponašanje i gospodin Špirić i ljudi iz SNSD-a koji napuštaju i uskraćuju kvorum pa i na prošloj sjednici su to uradili, moraju to znati. Rekao sam da rješenja krize ima, da je moguće riješiti krizu ali treba poštovati Daytonski mirovni sporazum u cijelosti. Dio Daytonskog mirovnog sporazuma je i visoki predstavnik.

Daytonski mirovni sporazum mnogo puta smo govorili o tome, nije jelovnik pa da birate što vam odgovara da odbacuje, ne uzimate ono što vam ne odgovara. Mora se uzeti sve i sve se mora primijeniti. Ako hoćete da imate entitete onda morate prije toga poštovati državu Bosnu i Hercegovinu. Ako hoćete da imate ne znam ni ja nešto što nekom drugom odgovara mora se poštovati ured visokog predstavnika. Visoki predstavnik ima ovlaštenja i ima moć da ovo razriješi.”

