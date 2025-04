Sutra u BiH sunčano, dnevne temperature od 14 do 20

Temperature zraka u 14.00 sati: Ivan-sedlo 9 stepeni, Sarajevo 11, Tuzla 12, Gradačac, Jajce i Zvornik 13, Široki Brijeg i Trebinje 14, Banja Luka 17 i Mostar 18 stepeni.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupni porast oblačnosti. Tokom noći u većem dijelu Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 14 do 20, na sjeverozapadu Bosne do 23 stepena,piše N1

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupni porast oblačnosti, a u večernjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

