Neprijatne scene: Pogledajte kako su Dodika udaljili od Netanyahua

Bjegunac od bh. pravosuđa Milorad Dodik na svom se nalogu na društvenoj mreži X pohvalio fotografijom s premijerom Izraela Benjaminom Netanyahuom. No, snimak s konferencije pokazuje da se radilo o poražavajućem tretmanu i potpuno neprijatnoj situaciji za Dodika.

Kako sa vidi na snimku on je prvo “zaskočio” Netanyahua nakon što je premijer Izraela stigao na konferenciju, a potom i sjeo pored njega iako mu tu nije bilo mjesto. Dodiku su domaćini na to i ukazali te zatražili da ustane sa stolice,piše Vijesti

Vjerovatno je Dodik pokušao dobiti fotografiju na kojoj sjedi sa Netanyahuom, ali mu to nije uspio pa ga je morao sačekati u prolazu.Podsjetimo, Jerusalem Post je objavio da je Dodik već bio u Izraelu kada je odluka o potjernici objavljena. Napustio je konferenciju o antisemitizmu u Jerusalemu nakon samo sat vremena, navodno nakon što su mu izraelski zvaničnici poručili da je njegovo prisustvo diplomatski problematično.

