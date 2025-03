Čović o Dodiku: Ako ste otišli na suđenje morate prihvatiti i odluke Suda

Čović: Vjerujem da će se Dodik vratiti

– Činjenica je da ne funkcioniraju institucije koje skrbe o granici Bosne i Hercegovine. Za Srbe nam je jasno, Dodik je dočekan u Beogradu na najvišem nivou, ali bosanskohercegovačke vlasti evidentno nisu odradile svoj dio posla. Ne samo u ovom slučaju. Imali ste i u istom problemu još neke kolege koji su zadnjih 7-8 dana prelazili našu granicu prema Republici Srbiji. To dovoljno govori kako funkcioniraju institucije Bosne i Hercegovine, rekao je Čović.

Kaže kako vjeruje da će se Dodik vratiti u petak.

– On će nastojati biti dosljedan onome što provodi u posljednje vrijeme. Pogrešno je, ali on je uvjeren uz sve one savjetnike koje ga na taj put vode, da je to pravi put. I ja vjerujem da će se vratiti. Ima puno onih koji bi voljeli da se ne vrati.

Riješili bi puno problema njegovim nedolaskom, rekao je Čović.

Dodaje da ako se to ipak ne dogodi potvrdit će se još jednom da ne funkcioniraju institucije BiH.

– To je procijenjeno kao jedna aktivnost visokog rizika, ne samo sigurnosnog u BiH, ali s druge strane mi moramo kroz to vidjeti i sve ono što će raditi i dalje naše pravosuđe, institucije koje su zadužene. Ja vjerujem da će vrlo brzo pokrenuti neke nove aktivnosti vezane za gospodina Dodika i suziti mu prostor za djelovanje, naglasio je.

Uključivanje EU-a u rješavanju krize u BiH

– Ovi dana intenzivno razgovaramo s prijateljima iz međunarodnih institucija, naravno, to su i naši prijatelji iz Republike Hrvatske, prije svega predsjednika Andreja Plenkovića koji je sutra u Parizu. I opet jedna od tema u sve druge koji su danas okupirali interese Evropske unije, Bosna i Hercegovina i naš region koji je dosta nestabilan zbog našeg odnosa. Mi smo razgovarali ovih dana u Bruxellesu, i s gospođom Kallas, ali smo puno drugih koji su zaduženi za naše područje, zamolili ih da ponovno, tamo gdje je “pala prašina” oko prilika u BiH, naš europski put i sve ono što radimo, stavi se na stol da se raspravlja, rekao je Čović.

– Uvjereni smo da će se to dogoditi, ako ne, mi moramo raditi kroz institucije Bosne i Hercegovine. Parlament Bosne i Hercegovine, koji ima jako puno iskušenja, Vijeće ministara, jer znamo da i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadnjih nekog godina, uopće ne djeluje kao institut, koja ima svoje ovlasti, pa uostalom sad ima o proračun Bosne i Hercegovine, koje je blokirano od strane dva bošnjačka člana Predsjedništva. Znači, morat ćemo, mi koji smo se opredijelili da vodimo Bosnu i Hercegovinu, prije svega putem evropskih integracija, i ne samo evropskih, uhvatiti se u koštac s izazovima i stvoriti ambijent da Vijeće ministara, gospođa Borjana Krišto kao predsjedavajuća, a mi kroz parlament, bez izazova Doma naroda, da možemo te odluke provoditi, rekao je Čović,pišu Vijesti

Tri pitanja u pregovorima s opozicijom u RS-u

– Razgovaramo sa svim strankama u BiH. Posebno je važan posljedni sastanak s opozicijskim strankama iz Republike Srpske.

Stavili smo na stol tri pitanja kako bi vidjeli možemo li naći zajedničke dodirne točke. Prvo je mir i stabilnost, stvoriti ambijent u kojem naši građani neće strahovati od iskušenja kao što smo imali prije 30, 35 godina. Drugao je osigurati funkcioniranje institucija. Jednakopravnost tri konstitutivna naroda je jedno od prvih pitanja koje smo otvorili za razgovor s njima. To se dotiče, naravno, izbornog zakona kao prvog koraka. Mi moramo, jer je tu pravo izborišta krize, neuvažavanje legitimnih predstavnika kroz ustavnu jednakost tri konstitutivna naroda, primarnom slučaju Hrvata. U Predsjedništvu već, evo, dva mandata, samo u posljednjoj rotaciji nemamo svojeg člana Predsjedništva. Treće pitanje su integracijske naše ambicije. Ne smijemo prekinuti taj tok. Činjenica je da je taj razgovor koji smo vodili dao određene naznake da ćemo moći oko toga vrlo otvoreno razgovarati, ali to ćemo testirati sada kroz mjeseci i mislim, na prvim sjednicama u parlamentu, da ćemo imati zakon o sudu Bosne i Hercegovine i uvjeren sam izborni zakon ili izmjene i dopune izbornog zakona, rekao je Čović.

