Nenadu Nešiću produžen pritvor za još dva mjeseca

“Odnosno do 20.5.2025. godine ili do nove odluke Suda i to zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog odredbom člana 132. stav 1. tačka b) ZKPBiH”, navedeno je iz Suda BiH.

Podsjećamo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dana 19.03.2025. godine dostavilo prijedlog za produženje mjere pritvora prema osumnjičenom Nenadu Nešiću za naredna tri mjeseca.

“Osumnjičeni u predmetu Esad Avdić i drugi se terete da su počinili krivična djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Pranje novca, Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i Primanje mita”, saopćeno je iz Suda BiH.

Žalba na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću ovog Suda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rješenja

