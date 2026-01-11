Horoskop za drugi dio siječnja/januara 2026.: Lavovi stavljaju odnose na test, Vodenjaci započinju novi životni ciklus!

Rakovi, Pluton u Vodenjaku donosi potrebu da jasno vidite gdje ste preuzeli previše tereta na sebe, a gdje ste možda prepustili kontrolu nekome drugome. Sada imate priliku uspostaviti zdravije granice – u novcu, emocijama i energiji. To ne znači povlačenje iz odnosa, već postavljanje odnosa na realnije temelje. Jarci, Mars pojačava hrabrost u financijskim odlukama – možete lakše pokrenuti pregovore o plaći, cijeni rada ili uvjetima suradnje. Pluton traži iskrenost prema sebi: gdje se podcjenjujete, gdje ste možda vezani uz neku materijalnu sigurnost koja Vas zapravo više koči nego podržava, i na što ste zaista spremni potrošiti energiju i novac.

Drugi dio siječnja/januara 2026. donosi zaokret prema vodenjačkoj energiji promjene, slobode i novih ideja. Kako se Sunce, Venera, Merkur i Mars tijekom sredine i kraja mjeseca okupljaju u Vodenjaku, jača potreba za umrežavanjem, suradnjom i hrabrijim planovima za budućnost.

Retrogradni Jupiter u Raku traži da sve nove poteze gradite na emocionalnoj i obiteljskoj stabilnosti, a Saturn u kasnim Ribama podsjeća da bez zrelosti nema stvarnog rasta.

Retrogradni Uran u Biku i Neptun na prijelazu iz Riba u Ovna pokreću spore, ali duboke promjene u sustavu vrijednosti i načinu na koji vidite sebe. U takvoj kombinaciji svaki znak dobiva priliku da kraj mjeseca iskoristi za konkretniji iskorak – ali na način koji je usklađen s njegovom istinskom prirodom.

Ovan

U drugom dijelu mjeseca fokus se sve više prebacuje na ljude oko Vas i širu mrežu. Ulazak Venere u Vodenjaka sredinom mjeseca, a zatim Sunca, Merkura i Marsa, budi potrebu za umrežavanjem, druženjima, timskim radom i sudjelovanjem u projektima koji imaju “veću priču” od Vašeg osobnog života.

Vaše polje prijatelja, grupa i kolektiva dobiva na važnosti. Mogu se pojaviti suradnje koje mijenjaju planove za ovu godinu, pozivi na zajedničke projekte ili ulazak u novu zajednicu – poslovnu, interesnu ili duhovnu.

Pluton u istom području pokazuje tko je stvarno saveznik, a tko je samo navika ili korist.

Retrogradni Jupiter u Raku podsjeća da uspjeh nije samo vanjski – potrebno Vam je i mjesto na koje se vraćate, emocionalna “baza” koja Vas podržava. Što se više oslanjate na tu unutarnju sigurnost, to hrabrije ulazite u nove krugove ljudi i situacije.

Bik

U drugom dijelu siječnja/januara Vaše polje karijere i društvenog statusa postaje vrlo aktivno. Planetarna gužva u znaku Vodenjaka prelazi na vrh Vašeg horoskopa i stavlja naglasak na profesionalne ciljeve, reputaciju i način na koji ste vidljivi u javnosti. Možete dobiti nove odgovornosti, složenije zadatke ili biti pozvani da se izjasnite o smjeru u kojem želite ići.

Saturn u kasnim Ribama traži dugoročnu perspektivu: nije dovoljno reagirati samo na ono što se događa sada, već gledati što gradite sljedećih nekoliko godina.

Retrogradni Uran u Vašem znaku i dalje lagano trese komfor zonu – dio Vas želi stabilnost, a drugi dio jasno osjeća da je promjena već krenula.

Drugi dio mjeseca traži da svjesno odlučite kojim putem idete i da iza te odluke stoje poštovanje prema vlastitoj vrijednosti i realna procjena vlastitih mogućnosti. Retrogradni Jupiter u Raku podržava pregovore, razgovore i učenje: dobro je jasno izreći što trebate, umjesto da čekate da drugi sami zaključe.

Blizanci

Za Blizance, drugi dio mjeseca donosi snažan naglasak na širenje vidika. Vodenjačka energija aktivira područje inozemstva, visokog obrazovanja, učenja i životne filozofije. Može se pojaviti prilika za putovanje, upis edukacije, suradnju s ljudima iz drugih gradova ili zemalja, ili rad na projektu koji zahtijeva širu perspektivu.

Mars u Vodenjaku potiče Vas da riskirate s novim idejama i da se ne držite samo provjerenih rješenja. Pluton u istom području radi dublji rez u uvjerenjima: jasno vidite koja životna pravila više ne funkcioniraju i gdje trebate uskladiti ono što govorite s onim što živite.

Retrogradni Jupiter u Raku otvara prostor za poboljšanje financijske slike kroz znanje, kontakte i komunikaciju.

Dogovori, pregovori, online suradnje i honorarni poslovi mogu se postupno stabilizirati, pod uvjetom da ne ostajete samo na površnoj priči, nego se jasno izrazite i preuzmete odgovornost za ono što nudite.

Rak

Drugi dio siječnja/januara za Vas intenzivira teme duboke emocionalne i materijalne razmjene. Skup planeta u znaku Vodenjaka prelazi u područje zajedničkih resursa, psiholoških procesa, nasljedstava, kredita i svega što dijelite s drugima.

Mogući su ozbiljniji razgovori o financijama u odnosu, dijeljenju troškova, vraćanju dugova ili redefiniranju zajedničkih planova.

Pluton u Vodenjaku donosi potrebu da jasno vidite gdje ste preuzeli previše tereta na sebe, a gdje ste možda prepustili kontrolu nekome drugome. Sada imate priliku uspostaviti zdravije granice – u novcu, emocijama i energiji. To ne znači povlačenje iz odnosa, već postavljanje odnosa na realnije temelje.

Retrogradni Jupiter u Vašem znaku podsjeća da konačna riječ o tome što Vam je prihvatljivo ipak dolazi iznutra. Saturn u Ribama pomaže da kroz duhovni rad, učenje ili terapiju bolje razumijete zašto ste ranije pristajali na određene obrasce i kako ih sada možete promijeniti.

Lav

Za Lavove je drugi dio mjeseca snažno usmjeren na odnose. Vodenjak stoji nasuprot Vašeg znaka, a tamo se sada zadržavaju Sunce, Venera, Merkur, Mars i Pluton. Partnerstva svih vrsta dolaze u prvi plan: ljubavne veze, poslovne suradnje, važni dogovori jedan-na-jedan.

Mars nasuprot Vašem znaku pojačava dinamiku – može biti više strasti, ali i više sukoba ako se neki problem dugo gurao pod tepih. Ovo razdoblje potiče iskren razgovor o tome što tko želi, koje su granice i na čemu je odnos zaista temeljen.

Kod nekih Lavova to donosi produbljivanje veze, kod drugih razrješenje situacije koja je već dugo bila naporna.

Pluton naglašava “istinu odnosa”: lakše uviđate gdje postoji stvarno poštovanje i podrška, a gdje je riječ o igri moći. Retrogradni Jupiter u Raku podsjeća da Vam je nužan i osobni prostor za oporavak i san – prevelika uključenost u tuđe procese bez pauze iscrpljuje i slabi Vašu kreativnost.

Djevica

U drugom dijelu siječnja/januara fokus se snažnije prebacuje na posao, zdravlje i svakodnevne navike. Naglašena prisutnost planeta u Vodenjaku ulazi u Vaše polje rada, obaveza i organizacije. Moguće su promjene u radnom okruženju, raspodjeli zadataka, tehnologiji koju koristite ili u timu s kojim surađujete.

Mars u istom području ubrzava tempo i donosi više zadataka, rokova i potrebe za jasnim sustavom. Ovo je dobar trenutak za uvođenje novih rutina, reorganizaciju rasporeda, poboljšanje prehrane i brige o tijelu.

Sve što sada disciplinirano uvedete ima dobre šanse da se održi i kasnije u godini.

Saturn u Ribama naglašava da odnosi zahtijevaju zrelost i strpljenje – posebno partnerstva i važni savezi. Retrogradni Jupiter u Raku pomaže da prepoznate ljude koji Vam zaista olakšavaju svakodnevicu: manje je važno što tko obećava, a važnije tko je stvarno prisutan kad treba konkretna podrška.

Vaga

Drugi dio mjeseca Vagi donosi topliju, kreativniju i laganiju energiju. Koncentracija planeta u Vodenjaku prelazi u područje ljubavi, djece, hobija i osobnog izraza. Pojačava se potreba za radošću, spontanosti i aktivnostima koje Vas iskreno vesele, umjesto da se stalno vodite samo obavezama.

Ljubavni život dobiva svježinu. Otvaraju se prilike za nova poznanstva, posebno kroz krug prijatelja, društvene događaje, online zajednice ili hobije.

Postojeće veze mogu doživjeti obnovu kroz zajedničke aktivnosti, dijeljenje interesa i više igre u svakodnevnici. Pluton može donijeti intenzivniji odnos, dublje zaljubljivanje ili važan događaj vezan uz dijete ili kreativni projekt.

Retrogradni Jupiter u Raku istodobno drži fokus na karijeri i životnom smjeru: pitanje je kako spojiti ono što volite raditi s onim što donosi stabilnost i vidljivost. Drugi dio mjeseca pomaže da uočite gdje ste se možda odrekli talenta radi “sigurnosti” i kako to možete postupno ispraviti.

Škorpion

Za Škorpione, drugi dio siječnja/januara snažno osvjetljava područje doma, obitelji i unutarnjih temelja. Koncentracija planeta u Vodenjaku prolazi kroz Vaše polje doma pa može doći do promjena u kućanstvu: preseljenje, adaptacija stana, promjena u obiteljskoj dinamici ili redefiniranje granica s članovima obitelji.

Pluton, kao Vaš vladar, ovdje radi duboko. Neka stara obiteljska tema može ponovno isplivati, ali sada s mogućnošću stvarnog razrješenja. Imate priliku jasnije postaviti što Vam treba da biste se osjećali sigurno, umjesto da nosite obrasce preuzete iz prošlosti.

Retrogradni Jupiter u Raku potiče širenje kroz učenje, putovanja i kontakt s drugačijim pogledima na svijet.

Saturn u Ribama naglašava važnost kreativnosti, ljubavi i radosti – čak i kad prolazite kroz ozbiljne teme, potrebna Vam je neka iskra koja podsjeća da život ima smisla i izvan problema koje rješavate.

Strijelac

Drugi dio siječnja/januara za Strijelce postaje vrlo dinamičan na razini komunikacije, dogovora i kratkih putovanja. Vodenjak aktivira polje informacija pa možete imati više sastanaka, poziva, mailova, pregovora i papira nego inače. Ideje dolaze brzo, a i drugi Vas češće traže za savjet, suradnju ili razmjenu mišljenja.

Mars pojačava direktnost i odlučnost u izražavanju. Dobro je, međutim, pripaziti na ton: ono što kažete može imati velik utjecaj, pa je važno da poruka bude jasna, ali ne i razorna.

Pluton u istom području donosi dubinske razgovore, raskrinkava površne dogovore i ostavlja samo ono što ima stvarnu težinu.

Retrogradni Jupiter u Raku otvara prostor za emocionalno iskrenije razgovore. Težinu ne nosi samo sadržaj, bitno je i kako nešto izgovarate i koliko prostora ostavljate drugoj strani. Neptun na prijelazu iz Riba u Ovna potiče promjene u načinu na koji vidite sebe – kao da kroz komunikaciju sa svijetom polako redefinirate vlastiti identitet.

Jarac

Kod Vas se u drugom dijelu mjeseca fokus sve više pomiče s identiteta na resurse. Nakon razdoblja u kojem je naglasak bio na Vama osobno, Vodenjak snažno aktivira područje novca, osobne vrijednosti i samopouzdanja.

Pojavljuju se prilike za nove izvore prihoda, drukčiji model naplate ili promjenu načina na koji upravljate onim što imate.

Mars pojačava hrabrost u financijskim odlukama – možete lakše pokrenuti pregovore o plaći, cijeni rada ili uvjetima suradnje. Pluton traži iskrenost prema sebi: gdje se podcjenjujete, gdje ste možda vezani uz neku materijalnu sigurnost koja Vas zapravo više koči nego podržava, i na što ste zaista spremni potrošiti energiju i novac.

Retrogradni Jupiter u Raku pokazuje koliku ulogu imaju odnosi u svemu ovome. Podrška partnera, obitelji ili poslovnih suradnika može napraviti razliku između stagnacije i iskoraka. Drugi dio mjeseca pomaže da jasnije sagledate tko s Vama gradi dugoročnu stabilnost.

Vodenjak

Drugi dio siječnja/januara je Vaše ključno razdoblje. U Vašem znaku nalaze se Sunce, Venera, Merkur, Mars i Pluton, što donosi snažan osjećaj da se jedan životni ciklus zatvara, a drugi počinje. Pojačava se svjesnost o tome tko ste, što želite i koje uloge više ne odgovaraju osobi u koju ste se razvili.

Mars u Vašem znaku daje veliku količinu energije, hrabrosti i inicijative. Lakše pokrećete projekte, mijenjate izgled, stil komunikacije ili način na koji se pojavljujete pred drugima.

Pluton radi na dubljoj razini: mijenja se način na koji doživljavate vlastitu moć, granice i slobodu. To može donijeti važna životna raskrižja, ali i osjećaj da prvi put nakon dugo vremena živite u skladu sa sobom.

Saturn u Ribama povezuje sve s pitanjem resursa i prioriteta: ne možete istovremeno ulagati energiju u sve. Retrogradni Jupiter u Raku podsjeća da se promjena identiteta mora odraziti i na svakodnevicu – na posao, način rada i rutine koje njegujete.

Ribe

Za Ribe, drugi dio siječnja/januara donosi povlačenje prema unutra, ali na svjestan način. Vodenjačka energija aktivira Vaše polje podsvijesti, sna, intuicije i završetaka.

Pojačava se potreba za tišinom, samoćom, duhovnom praksom ili kreativnim radom koji ne mora biti izložen javnosti. To je vrijeme u kojem radite “iza scene”, ali upravo ti procesi oblikuju sljedeću fazu života.

Saturn u Vašem znaku i dalje traži zrelost, strukturu i brigu o sebi. Učite kako zaštititi svoju osjetljivost bez zatvaranja, kako njegovati granice bez hladnoće. Neptun na izlasku iz Vašeg znaka zatvara dug duhovni ciklus: neke iluzije se rasplinjuju, ali ostaju vrijednosti koje su se pokazale trajne.

Retrogradni Jupiter u Raku donosi nježniji, topliji ton u područje radosti, ljubavi, djece i kreativnosti. Krug ljudi s kojima dijelite intimnije trenutke, mali rituali, umjetnost, glazba ili pisanje mogu Vam sada donijeti iznenađujuće puno snage. Takvo povlačenje ne predstavlja bijeg; upravo kroz taj mir punite baterije za ono što dolazi kasnije u godini.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari