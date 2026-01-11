Kada se teška karma prenese u ovaj život – Ljubavni odnosi najbolje oslikavaju karmički dug

Uvijek je na nama da osvijestimo karmu koju nosimo i da ne zamjerimo onome preko koga se ta karma ispoljava. Tako se možemo postupno osloboditi teških okova patnje. Evo što nam savjetuje karmička astrologija!

Ponekad imamo osjećaj kao da život radi protiv nas. Kada smo, primjerice, na korak od ostvarenja nekog cilja, a onda u jednom trenutku sve se počne rušiti i propadati … U takvim trenucima se pitamo je li naša želja uopće ostvariva i je li nam sudbina naklonjena.

Kada se puno loših stvari sruči na našu ljubav, kada nema podrške, kada sve krene onako kako nismo željeli, počinjemo se pitati što se, zapravo, događa i zbog čega su sve okolnosti protiv nas. Nigdje nema podrške, zaštite i normalnog tijeka događaja.

Kada se najljepše želje pretvore u mračne probleme, duša kao da umire, jer nije ispunila sebe. Takve traume su vrlo ozbiljne, pa je teško živjeti s njima čak i kada problemi prođu. To ostavlja trajne posljedice. Ponekad su potrebne godine da se potisne trauma, a ponekada se ona prenese i na sljedeći život.

Najviše patimo kroz odnose

Izgleda da ljubavni odnosi najkompleksnije oslikavaju tragove karmičkih dugova. Zato u astrologiji odnose gledamo preko znaka Vage, odnosno 7. kuće koja, pored toga što govori o sudbini braka, ukazuje i na naše otvorene neprijatelje. U znaku Vage je Sunce koje predstavlja život u padu.

Saturn, planeta karme i dugova, ovdje je najjača, odnosno egzaltirana. To znači da se najsnažnija karma odražava upravo kroz odnose, kao i da oni energetski iscrpljuju osobu (pad Sunca). Pošto su odnosi temelj našeg života, a naročito ljubavnog, onda je utoliko važnije da sagledamo karmu koju duša nosi kao matricu.

U njoj su zapisi onoga što je bilo u prethodnim životima. Te zapise očitavamo kroz pozicije planeta u trenutku rođenja, kao i kroz karmičku astrologiju.

Komplicirane kombinacije znakova

Nije isto u kojem se neko znaku rodi, a naročito koji je podznak. Već na temelju tih podataka možemo vidjeti kakva će mu kvaliteta emotivnog života biti. Kombinacije znaka i podznaka na rođenju nas određuju, jer su u njima već utkani kodovi sudbine koji će se preko pozicije planeta ostvariti.

Iako određeni znaci podržavaju ljubavni život, izgleda da su neke kombinacije problematične. Primjerice, Ovan / Rak, Jarac / Škorpion, Djevica / Vodenjak, Bik / Lav, Ovan / Djevica, Vodenjak / Bik, Vaga / Rak, Blizanci / Djevica, Ribe / Jarac, Strijelac / Bik, Ribe / Blizanci, Bik / Strijelac , uglavnom nose problematičnu kombinaciju za ljubav. Ovo se odnosi na kombinaciju znaka i podznaka, ali i kombinaciju dvije osobe rođene u tim znacima.

Ako ne usmjere energiju na pravi način, ili izaberu pogrešnog partnera lako sebi mogu upropastiti život. Kada je u ovim kombinacijama Venera loše postavljena, onda je sreća u ljubavi mala. Ako je, pritom, numerološki broj osobe 2, 4, 7 ili 9, to je znak problematične sudbine i karmičkih dugova kroz koje osoba treba proći u ljubavi.

Samo mali broj ljudi s ovakvom kombinacijom može prevladati sve nedaće i karmički se očistiti; potrebna je ogromna volja i duhovni rad. Ako je nekom to dato, uspjet će prevladati teške karmičke obrasce. Ako ne, onda će morati proći dramatična iskustva u ljubavi, sve dok ne nauči i ne ispravi pogreške.

Planete oslikavaju našu sudbinu

Na temelju spomenutih kombinacija odmah prepoznajemo karmičke dugove u ljubavi. Venera će dodatno pokazati kakav tip duga je u pitanju. Može biti lakši, srednji i teži dug. Najčešći pokazatelji karmičkih dugova u ljubavi su kada se Venera nađe u znaku Ovna, trećoj dekadi Bika, Djevici, Škorpionu, Jarcu, Vodenjaku i Ribama, kao i u 6, 8. ili 12. kući u lošem aspektu sa Saturnom, Marsom, Uranom, Plutonom , Neptunom, Mjesečevim čvorovima, kada je retrogradna ili spaljena.

Dakle, natalni horoskop je kao mapa po kojoj se krećemo kroz život. Planete su iskušenja kroz koja prolazimo. Kada se usporede dva horoskopa, takozvani usporedni horoskop dvije osobe, točno se vide problemi, uzroci, zadovoljstva i posljedice i sve ono što prati dvije duše ne samo u ovom, već i u prethodnim životima. Obično su ih aktivnosti iz ranijih života ponovno spojile i napravile situaciju u kojoj se dvije duše ponovo sreću proživjeti svoju sudbinu.

Istinita priča iz koje svi možemo puno naučiti

Jedna mlada žena je imala veliki ljubavni problem. Rođena je u znaku Jarca s podznakom Škorpiona. Ovo je klasično teška kombinacija i obično ukazuje na ograničenja u životu. Pored svega toga, Venera je bila u znaku Jarca u lošem aspektu s Plutonom, dok je Mjesec bio u potpunoj fazi opadanja u kvadratu sa Saturnom. Ovo je vrlo teška konstelacija, jer ukazuje na veliki karmički dug koji se nosi. U emotivnom smislu, pored jakih emocija, fatalnih odnosa i strasti, donosi dramatične promjene u ljubavnom životu.

Iako žena nije imala puno veza, sve su dramatično završavale, uključujući i jedan razvod. Na nju je sve to već ostavilo veliki trag, jer je bila izuzetno emotivna i sve je teško proživljavala. Zadnja veza u kojoj je bila toliko ju je iscrpila da više nije mogla funkcionirati. Na njenom licu su se vidjeli tragovi emotivne boli.

Ova kombinacija ukazuje na karmičke veze, tj. one veze koje pored velikih emocija i strasti donose puno problema i prepreka. Ti problemi čak i ne moraju biti zbog osobnog odnosa, već zbog specifičnih okolnosti koje jedna veza nosi sama sa sobom. U njenoj prirodi nije bilo promjenjivosti i avanturizma, tako da je svaki prekid doživljavala kao da joj se uzima dio tijela.

U braku ju je muž maltretirao, jer nije mogla ostati u drugom stanju. Odnosno dva puta je ostala, ali je oba puta imala spontani pobačaj. Tako je prošlo jezivih pet godina braka, bez mogućnosti da dobiju potomstvo. Iako nije bila bolesna, jednostavno, nije se dalo da se trudnoća održi. Njezina svekrva ju je također zbog toga ponižavala. Na sve to ukazuje kombinacija Jarac / Škorpion.

Teškoće, krize, iskušenja, šikaniranje, odbacivanje … Venera u Jarcu je u karmičkom znaku, a to znači da postoji neki dug po pitanju ljubavi, naročito što je bio u lošem aspektu s destruktivnim Plutonom. On ukazuje na propast u ljubavi, gubitak partnera i nasilje. Također govori o prekinutim trudnoćama. Mjesec u lošem aspektu sa Saturnom je karmički dug odbacivanja, šikaniranja i nasilja, kao i nemogućnosti da se živi ona ljubav koja se osjeća.

Ovo je najveći neprijatelj trudnoća, jer ukazuje na problem da se dobije potomstvo. Pošto su ugrožene ženske planete (Mjesec / Venera) od Saturna (preci) i Plutona (prokletstva) vidimo da nosi prokletstvo po ženskoj liniji i da su žene kroz generacije bile nesretne i ugrožene u emotivnom životu. Taj obrazac je prenesen i na nju, kao produkt karme koji je nosila iz ranijih života.

Sigurno je riječ o nekom nasilju koje je neki predak uradio nad ženom. Ona također nosi karmu nasilja zbog nekih djela u ranijim životima. Zbog toga se rodila u obitelji koja je već opterećena prokletstvom, kako bi se njena karma ispunila.

Sudbinska ljubav

Pred sam kraj braka ona upoznaje muškarca u kojeg se zaljubljuje (Venera / Pluton). Već pri prvom susretu su se svidjeli jedan drugome i ona je, bez razmišljanja, odmah počela tajnu vezu s njim. On je tada također bio u braku.

Njezin je već bio na samom kraju i bilo je pitanje vremena kada će doći do definitivnog razlaza. Za par mjeseci se i razvela. Bila je sigurna da je napokon našla pravog partnera za sebe, jer joj je nova veza pružala sve ono što brak nije. Uživala je u pažnji, ljubavi, strasti, miru i drugim lijepim trenucima. Sve je bilo savršeno, dok nisu počeli živjeti zajedno. Ali, tada kreće nova drama.

Iako su ljubav i strast prožimale vezu, pojavili su se problemi koji su potpuno poremetili njihov odnos. Naime njegova kćerka iz prvog braka, koja je tada imala 12 godina, nikako nije mogla prihvatiti novu ženu svoga oca. Iz nekog razloga nije mogla da je gleda, iako joj ona ništa nije učinila.

Koliko god bi pokušavala biti ljubazna prema njoj i stvoriti jednu ugodnu atmosferu, djevojčica je pružala sve veći otpor, negodovanje. Netrpeljivost je rasla iz dana u dan. Sjekla joj je škarama odjeću, krala joj stvari, govorila joj ružne riječi, provocirala je, pravila razne smicalice kod oca i sl. Plakala je, vikala … tužila ocu da je žena maltretira. Noću bi im ulazila u sobu, navodno se plašila biti sama.

U kući je sve manje bilo mira. Žena više nije znala što da radi i kako postupiti. Otac djevojčice je bio zbunjen. Nije znao kako da spoji nespojivo. Svađe su postajale svakodnevica, a privrženost i ljubav polako su postajale sve slabije. Djevojčica nije živjela s njima. Bila je kod svoje majke, ali bi dolazila dva-tri puta tjedno. Kad nije bila tu, njen odnos s partnerom je bio dobar. Ali, čim bi ona trebala doći, sve se u sekundi preokretalo na gore.

Kada je ostala u drugom stanju, bila je presretna. Mislila je da će to promijeniti situaciju. Međutim, postajalo je još gore. Od tog saznanja djevojčica više nije htjela doći kod oca. Nije mogla podnijeti da njih dvoje dobiju dijete. Tu se njen kontakt s ocem prekida. Bez obzira na njegovo inzistiranje, ona je i dalje bila pri svom.

Sve to je potpuno poremetilo odnose i u drugom mjesecu trudnoće ona doživljava spontani pobačaj, koji je bio uzrokovan velikim stresom i šokovima koje je doživjela zbog cijele situacije. Nakon toga veza je postala jako teška. Iako je i dalje bila prožeta strašću i ljubavlju, ipak se nazirao besmisao odnosa i ona je znala da joj tamo nema opstanka bez obzira na ljubav, koja je bila ogromna s obje strane.

On nije znao riješiti problem, u stvari, nije ni mogao. Kćerka je jednostavno bila povrijeđena njenom pojavom. Bila je privržena majci koja je morala otići s njom zbog očevog izbora druge žene. Njihov brak nije bio loš. Razlog je doslovno bio to što se on zaljubio u drugu ženu. To mu ni žena, ni kćerka nisu oprostile.

On je s tim teretom živio, ali je to kvarilo kvalitetu njihovog zajedničkog života; odnos je izgubio nadu i perspektivu. Ona je upala u očajno stanje. Ponovo prekid odnosa. Nije mogla još jednom proći kroz to.

Dug zbog ubojstva

Njen horoskop je zaista ukazivao na teret i dug s kojim je rođena. Gledajući planete, bio sam siguran da je izvršila neko nasilje u prethodnom životu, ako ne i ubojstvo. To bi moglo stvoriti tako teške životne okolnosti. Bila je numerološki broj 6, što je često znak ubojica ili samoubojica iz prethodnog života.

Moja procjena je bila da je to uzrok njenih problema i da se zbog toga rodila u obitelji koja nosi prokletstvo. Za nekoliko dana je došla na regresiju (vraćanje u prethodne živote) kako bismo potvrdili ono na što sam sumnjao.

U regresiji vidi sebe kao prelijepu djevojku. Bila je učiteljica iz dobrostojeće obitelji. U svojoj 26. godini upoznaje mladića, u koga se zaljubljuje. On nije bio neka prilika, jer je bio avanturist, kockar, ženskar … Ipak, ovdje se razvija strasna ljubavna veza u kojoj su oboje bili potpuno opčinjeni jedno drugim. Brzo se vjenčavaju, i dvije godine sve funkcionira u najboljem redu. Jedino nisu mogli imati djece, tj. ona nije mogla. On je to prihvatio, ali se s vremenom odnos kvario. Stalno ju je varao, nije bio kod kuće.

Postao je hladan, odbacivao ju je, što je kod nje izazvalo bol i tugu. Tako je živjela godinama pod velikim pritiskom. Osjećala se usamljeno i povrijeđeno. U jednom trenutku, kada se neplanirano vratila kući, zatekla je svog muža u krevetu s drugom ženom. U trenutku pomračenja svijesti ona uzima veliki kuhinjski nož i probada ga kroz grudi. Tada je sav bijes koji je godinama bio u njoj – izašao.

Kad je shvatila što je učinila, zarila je nož u sebe i tako su oboje u lokvi krvi umrli. Jedno pored drugog. U tom trenutku ona prepoznaje da je taj ubijen muž njezin sadašnji partner, zbog čije kćerke je imala toliko problema.

Njegova tadašnja ljubavnica je sadašnja njegova kćerka. Zanijemila je kad je ovo vidjela. Odjednom su se kockice počele slagati. Nije mogla povjerovati da su to iste osobe, ali je bilo baš tako. Međutim, ja sam htio da je uvedem u još jedan život, život koji je zapravo doveo do toga da se sve to dogodi.

Najokrutniji zločin

U životu prije toga vidi sebe kako je udana za nekog čovjeka, prema kome ne osjeća ljubav. Udala se samo zbog statusa i položaja, kao i da bi svoju obitelj spasila siromaštva. Brak je prolazio bez intimnosti, bliskosti i ljubavi. U očaju što mora živjeti takav život upustila se u tajnu vezu s jednim mladićem, koji je dolazio u njihovu kuću kao prijatelj. Njihova veza postaje toliko jaka i strasna da nisu mogli živjeti jedan bez drugog. Ta tajna je trajala skoro dvije godine.

Mladić ju je molio da pobjegnu negdje daleko zajedno, jer ovako više ne mogu izdržati. Ljubav ih je na sve nagonila, ali ona ipak nije pristala, jer bi tim odlaskom cijelu svoju obitelj bacila u siromaštvo. Morala je zbog njih ostati s mužem. Međutim, ona s tim mladićem ostaje trudna i ubrzo se razotkriva cijela tajna. Njega su prognali iz grada, a ona je u tajnosti rodila dijete i da ne bi bilo sramote, udavila ga je vlastitim rukama. To nitko nije znao, osim njenog muža koji je to od nje tražio, kako se ne bi saznalo za sramotu. On nije mogao imati djecu.

Ona to dijete davi, i u trenutku kad dijete umire, ona prepoznaje da je to kćerka njenog partnera iz sadašnjeg života. To je upravo ona djevojčica koja ju nije mogla podnijeti i zbog koje je, na kraju krajeva, i dospjela na regresiju. Nakon toga što je zadavila dijete, više se nikad nije psihički mogla oporaviti. Ostala je nijema i gluha za vanjski svijet, kajući se što nije pobjegla onda kada ju je njen ljubavnik pozvao.

Do kraja života je patila za njim, a bila je sigurna da će je zbog ubojstva djeteta kazna stići u tom ili nekom narednom životu.

Karma kao bumerang

Ovo je totalno promijenilo njezin pogled na problem. Shvatila je da je mržnja djevojčice prema njoj bila iz razloga što ju je u tom životu ugušila tako bespomoćnu, dok je bila beba. U životu poslije toga ona ubija svog muža, tada njenog ljubavnika, a u ovom ga od nje krade kao njenog oca. Kada su se srele, djevojčica je odmah imala averziju prema njoj. Potisnuta sjećanja iz prethodnih života su se aktivirala, čim ju je vidjela pored svog oca i nesvjesna potreba za osvetom je osnažila.

Zbog tog ubojstva djeteta, ona stalno gubi trudnoće, i po svemu sudeći, neće moći imati djecu. Čak i ako dobije dijete, ono će biti opet neki dug, koji će je sprečavati živjeti život kakav želi. Sad joj je situacija bila mnogo jasnija.

Shvatila je problem koji je sve uzrokovao. Odličila se povući iz odnosa dok se situacija ne stabilizira. Ako se ništa ne smiri po tom pitanju, rekla je da će otići. Smatrala je da možda i zaslužuje takvu kaznu, s obzirom što je napravila u ta dva prethodna života.

Razumijevanje je već dio otplate

Ovako težak oblik karme mogu umanjiti neke remedijalne mjere uz određenu duhovnu praksu. Uvijek je na nama da osvijestimo karmu koju nosimo i da ne zamjerimo onome preko koga se ta karma ispoljava. Tako se možemo postupno osloboditi teških okova patnje.

Ako bi se protivila tome i osuđivala one preko koje joj karma isporučuje patnju ili ako bi i dalje prema njima imala negativan stav, ne bi se mogla osloboditi pritiska karme. Tada bi je obruč patnje samo još više stegao.

Treba naučiti oprostiti, prvo sebi sve što je učinila, kao i drugima koji prema njoj imaju osvetnički poriv. Taj lanac karme se mora prekinuti, ali ona mora prihvatiti to kao njen dug i žrtvu, a ne kao mučenje i zlo lice onih koji su na negativan način usmjereni ka njoj.

Cijela konstelacija njenog horoskopa je previše teška i problematična. Što prije bude shvatila i promijenila svoje stavove, to će lakše i brže odraditi tešku karmu koju nosi, inače će sve prenijeti u naredni život. Njezina retrogradna Venera u Jarcu je stalno vraća na istog partnera, ali zbog teškog kvadrata sa Plutonom, ta veza se prekida uz veliki duševnu bol.

Vrijeme je da se u ovom životu ta drama okonča, kako bi svi bili očišćeni od negativnih energija koje ih prate kao sjena kroz razne živote.

Predrag Petković / treceoko.com

