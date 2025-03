Evropski socijalisti i demokrati pozvali na sankcije Dodiku

“EU mora zaštititi svoje susjedstvo od disruptivnih aktivnosti zastupnika Kremlja. Osuđujemo secesionističke prijetnje u BiH i pozivamo lidera bosanskih Srba Dodika da se odazove pozivu bh. pravosuđa”, napisali su na X-u, nekadašnjem Twitteru.Pozvali su na uvođenje sankcija Dodiku od strane EU kako bi zaštitili suverenitet BiH i sigurnost EU.



Podsjećamo, Evropski parlament sinoć je raspravljao o stanju u BiH na zahtjev poslanice Tineke Strik u ime grupe Zelenih/EMS,pišu Vijesti

Rasprava pod nazivom “Izjava Komisije o prijetnjama secesije u BiH i nedavnom eskalaciji”, obilovala je glavnom kritikama na račun Dodika i pozive na zaštitu ustavnog poretka u BiH.

Tineke Strik je rekla da je Dodik prijetnja sigurnosti.

“On je Putinova marioneta na Balkanu, on je spreman ispuniti sve naloge Moskve čak i ako to znači rat. On je kriminalac koji želi zaštiti sebe. Potrebno ga je sankcionisati”, rekla je.

