Diplomata Đidić upozorava: Orban ima želju za podjelom BiH

Pravi gospodari i protagonisti ove kolonizacije su, na jednoj strani Viktor Orban – Trampov poslanik za Evropu, i na drugoj strani Amir Gross Kabiri, poslanik i povjerenik Benjamina Netanjahu za Bosnu i Hercegovinu, konkretnije za Hercegovinu. Najodaniji saveznici ova dva protagonista su Milorad Dodik, koji sve procese ekonomskog „porobljavanja“ pokriva nacionalnim srpskim interesima, i na drugoj strani Dragan Čović, koji sve procese ekonomskog i političkog „porobljavanja“ i kolonizacije pokriva nacionalnim hrvatskim interesima – kazao je Đidić na pres-konferenciji uoči početka sesije.

Po njegovim riječima, Dodikovi najodaniji sljedbenici vjeruju da rade za interese ‘srpskog sveta’, a zapravo rade za interese Orbana i njegove vizije podizanja Mađarske u veliku evropsku silu sa ambicijama povratka teritorija izgubljenih poslije Drugog svjetskog rata.

– Orban se u svojoj viziji nove Mađarske oslanja na mineralni bazen Republike Srpske, to je suština. Nalazi švicarske firme „Arcore AG“ iz ljeta 2023. pokazali su kako se samo u Loparama, na obroncima Majevice, krije 1,5 miliona tona litijuma, 14 miliona tona boric acida, 35 miliona tona potasiuma, 94 miliona tona magnezijuma, sa ukupnom i nevjerovatnom vrijednošću od 15 milijardi eura. Mađarska štampa prenosi izjavu Orbana kako bi se Mađarska sa rezervama litijuma iz RS-a uvrstila među četiri vodeće globalne sile u proizvodnji „bijeloga zlata“ odmah iza Kine, Amerike i Njemačke – naveo je Đidić.

Dodao je da je proces kolonizacije otpočeo sa prvim susretom Dodika i Orbana u aprilu 2019. godine, a posebno je intenziviran 2022. i 2023. godine, kada su izvršena sveobuhvatna istraživanja i otkriveno nekoliko drugih bazena mineralnih bogatstava.

Đidić je govorio i o tome kako je Orban „kupio povjerenje Milorada Dodika“.

– Mađarska štampa piše o prvom zajmu od 35 miliona eura, koji je dodijeljen pod imenom ‘Program pomoć narodu Bosne i Hercegovine’, a njegova stvarna suština i stvarna namjena bila je da u oktobru 2022. godine osigura izbor i pobjedu Dodika na izborima. Drugi nevjerovatno povoljan kredit u iznosu od 110 miliona eura Mađarska dodjeljuje u jesen 2023. godine, kada je Republika Srpska bila pred bankrotom, prema priznanju ministrice finansija Zore Vidović. Kada je Njemačka iste godine otkazala projekte u RS-u u vrijednosti od 120 miliona eura, Mađarska je odmah uskočila s obećanjem da će realizirati vlastitim novcem sve ove projekte. Iz Mađarske štampe također doznajemo o novim investicijama iz 2024. godine u vrijednosti od 140 miliona eura za više različitih projekata, od projekta rukovanja otpadom do energetskih projekata i tako dalje – istaknuo je Đidić.

Dodao je da isti mađarski izvori pišu o „tajnim dilovima koji su sklopljeni preko Elektroprivrede RS, kada su Mađari daleko od očiju javnosti kupili 70 posto u najvećoj balkanskoj solarnoj elektrani Trebinje“.

Prema njegovim riječima, Mađarska planira dodatno uložiti pola milijarde eura u narednoj 2026. godini u eksploataciju i istraživanje mineralnog bazena Republike Srpske.

– Iza svih prijetnji, pa i najnovijih, koje smo nedavno čuli od visoko rangiranog mađarskog diplomate prema Bosni i Hercegovini, stoji zapravo Orbanov imperijalistički san kolonizacije Republike Srpske. Orban želi da završi posao u personalnoj uniji sa Dodikom i zbog toga je za njega BiH kao cjelovita zemlja sa vlastitim institucijama najveća prepreka i smetnja u njegovoj ambiciji stvaranja velike, moćne Mađarske na evropskom tlu. Zbog ovih svojih imperijalnih ambicija Orban ima opsesivnu želju za podjelom BiH – kazao je Đidić.

Napomenuo je da je „Orban sa Janezom Janšom 2021. godini bio jedan od autora mape o podjeli Bosne i Hercegovine između Srbije i Hrvatske“.

– Mapa koja još nije obesnažena. Mapa koja se nalazi još u mnogim kabinetima u Evropskoj uniji i koja je došla do najviših političkih vrhova, ne samo u Evropi nego i u svijetu. Orbanu treba Dodik preko kojeg bi neutralizirao poraz Mađarske u Drugom svjetskom ratu i ostvario vješto skrivane planove velike i jake Mađarske. Da bi to uradio, njemu treba „mineralni bazen“ Republike Srpske. Zato on Dodika tako izdašno plaća. Zato ga je ponovo stavio „na noge“ kada je nevjerovatnim zajmom od 110 miliona eura spasio Dodikov režim od bankrota 2023. godine – mišljenja je Đidić.

On smatra da je Orban, također, ključni režiser nedavne drame sa vojnim i policijskim snagama Mađarske u Banjoj Luci.

– Ova drama imala je svoje evropske razmjere i kroz dramu iz Banja Luke Orban je također poslao poruku u Evropi o kvalitetu i statusu njezinih snaga evropske sigurnosti i o povjerenju prema tim snagama – naveo je Đidić.

On smatra da Orban na ovome neće stati, „neće odustati od kupovanja režima Milorada Dodika“,pišu Vijesti

Đidić se na kraju osvrnuo i na nedavnu posjetu Orbanovog ministra vanjskih poslova Petera Sijarta Americi, Marku Rubiju.

– Sijarto je u svom odlasku najavio „ja odlazim u Ameriku zbog tri stvari. Tražit ću skidanje sankcija za nuklearni program Mađarske na koji je Amerika stavila svoju zabranu. Tražit ću skidanje sankcija za našeg ministra iz kabineta Orbana i tražit ću, također, skidanje sankcija za sve lidere na Balkanu koji su pod sankcijama bivše američke administracije. Jučerašnji odgovor koji smo dobili u BiH od Marka Rubija jasna je poruka da je ova diplomatska akcija Orbana, preko njegovog ministra vanjskih poslova Sijarta, bila bezuspješna – zaključio je Đidić.

