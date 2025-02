Novi računi za struju “zaledili“ privredu FBiH: Drastično povećanje!

U februaru su se suočili za januarskim računima za električnu energiju, koji su dramatično povećani u odnosu na prethodnu godinu.

Dogovor izigran

Tako se manja tarifa za električnu energiju u decembru obračunavala po cijeni od 0,048000 po kWh, dok na januarskom računu iznosi 0,159100 po kWh. Viša tarifa se u decembru obračunavala po cijeni od 0,096000 po kWh, a u januaru po cijeni 0,236600 po kWh. No, to je tek posljednje povećanje u nizu, nakon uvećanih cijena od augusta prošle godine.

“Od prvog augusta je bilo poskupljenje 20%, pa je cijena struje koja je bila 8 feninga u većoj tarifi, poskupila na 9,6 feninga po kilovat satu, a u manjoj tarifi je bila 4 feninga, pa je poskupila na 4,8 feninga. Govorim za period od prvog augusta do 31. 12. 2024. Zatim, nastupa haos i poskupljenje koje se desilo. U tabelama koje su kupci dobili od EP BiH u julu mjesecu, bilo je navedeno četiri mjeseca 2024., odnosno osam mjeseci 2025. i tada se vidjelo da će energija poskupjeti sa ovih 9,6 u većoj tarifi na 23 u većoj tarifi, odnosno sa ovih 4,8 u manjoj tarifi na 15 prema nešto u manjoj tarifi. Veća tarifa je sa 8 poskupjela na 23 posto“, kaže elektroenergetski ekspert Amer Jerlagić,pišu Vijesti

„To je kada je u pitanju energija. A kada je u pitanju kompletan račun gdje nije bilo poskupljenje mrežarine koju potpisuje FERK kao regulator, onda imamo poskupljenje u konačnici oko 80% u većoj tarifi, odnosno 160% na manjoj tarifi“, kaže Jerlagić za Vijesti.ba.

U izračunu kojeg možete vidjeti u nastavku na konkretnom primjeru uspoređeni su cijene struje u decembru prošle i januaru ove godine iz kojeg se vidi da veliko povećanje cijena, s tim da je u cijeni iz decembra i obračunata snaga, što nije slučaj s januarom na ovom primjeru.

Po novom Zakon, Elektroprivredi BIH data je mogućnost da raskine ugovore sa svim kupcima koji nisu u domenu javnog snadbijevanja, kao što su javne kuhinje, škole, domovi zdravlja i da ih sve prebaci na sistem tržišnog snabdijevanje.

Uzmi ili ostavi kroz monopol

„Do prvog augusta prošle godine je M1 tarifa, bila na javnom snabdijevanju. Znamo da je na tarifi koja prije bila na tzv. tržišnom snabdijevanju, za firme koje su imale svoju trafostanicu (V3 ILI V2) snabdijeveni na srednjem naponu – njima je svake godine poskupljivala struja do 20%, kad je u Parlamentu donesen zakon prije tri, četiri godine. Tako je to bilo 20 na 20 na 20 i struja je za protekle tri godine, poskupila 77%. Mislim da je sad tim kupcima poskupila nekih pet – šest posto i ta cijena, za kupce koji imaju svoje trafostanice, tj. za kupce koji su na srednjem naponu“, pojašnjava Jerlagić.

On kaže da EPBIH ponude daje po sistemu UZMI ili OSTAVI. Navodi da je u praksi poznato da trenutno oko 20 kompanija ima licencu za snabdijevanje električnom energijom prvog ili drugog reda u BiH.

“Što će reći tri EP državne i još da ne nabrajamo koliko privatnih kompanija ima licencu prvog odnosno drugog reda. Licenca prvog reda je za poslovanje na veliko, a licenca drugog reda je RETAIl – trgovanje na malo. S tim da nijedna od privatnih kompanija koje trguju u BiH ne želi da prodaje električnu energiju u RETAILU nego isključivo kupuje off takerski iz malih hidroelektrana, vjetroelektrana, solarnih elektrana i istu prodaje na jednoj od berzi, odnosno izvozi iz BiH, da li prema Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj ili Crnoj Gori“, kaže Jerlagić i pojašnjava da nijedna od tih kompanija ne želi da uđe u sistem maloprodaje jer se plaše neplaćanja, odnosno mehanizama naplate te energije.

„Domaće elektroprivrede su imale „kliješta“ pa su mogle isključiti neplatiše, ali je pitanje kako bi ove privatne kompanije naplatile svoj novac i nažalost, zbog loših iskustava kakva su čak primijenjena u Hrvatskoj kao članice EU, u tim kompanijama je trebalo biti više advokatskih zaposlenika nego zaposlenih kako bi naplatile taj dug. To je razlog što se elektroprivrede ponašaju po sistemu uzmi ili ostavi. Sad se zaista radi o monopolu“, kaže Jerlagić.

Poskupljenje bez osnova

Na pitanje je li postojao osnovan razlog za ovakvo poskupljenje električne energije, Jerlagić odgovara:

„Smatram da nije jer ako je poskupila električna energija za tri godine na srednjem naponu, kako smo već govorili 77% , onda ne vidim razlog zašto bi to sad pomjeranje sa srednjeg napona ka niskom naponu, do krajnjih kupaca imalo potrebu da ovo bude duplo više. Bilo je osnova za poskupljenja u rangu ovih poskupljenja, ali za ovakvo veliko, zaista nije. Na ovo sam upozoravao čitav četvrti kvartal. Stičem dojam da me ljudi nisu čuli ili razumjeli dok nisu došli računi u februaru za januar. Tad su se „zaledili“, navodi Jerlagić.

Dodaje da je evidentno da se Elektroprivredom BIH već duži period ne upravlja na pravi način.

„Praktično ovo je plaćen jedan veliki ceh stranačkom upravljanju EP, a ne strukovnom. Mogu reći da se EP BIH na neki način urušavala zadnjih deset godina. Ovo je sad samo vrh ledenog brijega, nažalost, stranačkim rukovođenjem EP BIH, uništavanjem koncerna, dovođenja rudnika u situaciju kakva jeste. Od velikog izvoznika postali smo uvoznik električne energije i nažalost ne vidim svijetao scenario ni u narednom periodu“, kaže Jerlagić.

