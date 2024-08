Spektakl za kraj: Tom Cruise će skočiti s padobranom i tako zatvoriti Olimpijske igre u Parizu

Hollywoodski glumac Tom Cruise bit će dio ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu, a prema svemu najavljenom, očekuje nas pravi spektakl.

CAPTION ADDITION: ADDS NAME CHRISTOPHER MCQUARRIE - Actor Tom Cruise, right, and Director Christopher McQuarrie watch swimming during the 2024 Summer Olympics, Saturday, July 27, 2024, in Nanterre, France. (AP Photo/Martin Meissner)