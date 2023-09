Bh. teniseri najavili meč protiv Njemačke: Možemo ih iznenaditi u Mostaru

– Htio bih pohvaliti sve momke. Drago mi je što Damir Džumhur dolazi nakon osvojenog turnira, a jako važna stvar je i da imamo Nermana Fatića, koji diže formu. Potvrdio je da pripada visokom teniskom društvu. Važno je da je Mirza Bašić sanirao povredu i dobro trenera. Imamo i mladog Anredja Nedića koji je napredovao na rang listi. Puno nam pomaže na treninzima. Jako je odgovoran.

On može napredovati uz starije kolege. Neizmjerna zahvalnost i Tomislavu Brkiću, koji je bez obzira na probleme sa zdravljem izdvojio vrijeme i došao da bude tu sa nama. To je pokazatelj našeg zajedništva, rekao je selektor Bosne i Hercegovine, Zoran Zrnić.

Damir Džumhur je u dobroj formi posljednjih mjeseci. Vjeruje da Bosna i Hercegovina već prvog dana može ostvariti prednost protiv favorizovanog protivnika, te na koncu doći i do pobjede.

– Bit će jako zahtijevan i težak meč. Većina igrača je ušla u formu i nadam se da ćemo uspjeti doći do željenog rezultata, a to je pobjeda. Imamo prednost domaćeg terena i nadam se da će navijači doći u velikom broju i da će nam to pomoći, najavio je Džumhur.

Tomislav Brkić žali što neće biti na terenu, ali će do kraja biti uz kolege koje će bodriti, uvjeren da Bosna i Hercegovina može prirediti veliko iznenađenje. Pozvao je navijače da podrže bh. tim u Mostaru.

– Raduje što je Damir u dobroj formi, kao i Nerman koji je ove godine prvi put bio u kvalifikacijama za jedan grand slam. Pokušat ćemo prvi dan osvojiti dva boda. Naši igrači imaju kvalitet da igraju sa ovim protivnicima, rekao je Brkić.

