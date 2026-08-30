Navone eliminisao Đokovića

Mariano Navone savladao je Novaka Đokovića u prvom kolu US Opena rezultatom 3:2 u setovima (7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1).Đoković je dobro otvorio prvi set poveo sa 3:0, ali je Navone napravio preokret i na kraju slavio u taj brejku, 7:6 (7:5).

Drugi i treći set su pripali Đokoviću. Prvo je drugi set riješio u svoju korist rezultatom 7:5 i poravnao rezultat.

U trećem setu je, nekada prvi reket svijeta, u potpunosti došao do preokreta i sa 6:4 u gemovima osvojiotreći set,piše Avaz

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Argentinac Navone, 49. teniser svijeta, je uspio da iskoristi probleme Đokovića i u posljednja dva seta dođe do preokreta i pobjede.

Prvo je Navone u četvrtom setu došao do poravnanja rezultata, osvojivši ga rezultatom 6:2.Bilo je već tada jasno da pobjeda ide u ruke Argentincu. Peti set Navone je riješio u svoju korist rezultatom 6:1, za konačnih 3:2 u ovom susretu.

Ovo je prvi put da Đoković bude poražen u prvom kolu US Opena, u svom 20. nastupu na ovom Gren slemu.

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