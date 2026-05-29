Novak nakon poraza: Neću stati, pa makar na jednoj nozi

To je bio tek drugi put da Novak Đoković gubi od nekog rivala kada je vodio sa 2:0 u karijeri, a isto tako je ovo prvi put poslije 17 godina da je ispao prije četvrtfinala RG.

“Sjajan meč, teško je izgubiti ovo poslije 0:2 u setovima. Velike pohvale za Fonseku, bio je bolji igrač u bitnijim momentima, bio je u petom setu sjajan, našao je nevjerovatne udarce. No, za mene nije da igram protiv igrača na tom nivou. Ne mislim da sam mnogo pogriješio, samo je on bio bolji”.

Osvrnuo se i na dolazak mladih tenisera, ali i na to da ostaje žal za propuštenom prilikom

“Mladi teniseri koji dolaze, gladni, dinamični, brzi, eksplozivni. jedan od njih je Fonseka, znamo da je kompletan igrač, danas je pokazao da ima potencijal za najveće mečeve. U kontekstu toga kako je ostao staložen u presudnim trenucima. Kada analiziram, ne vjerujem da sam nešto mnogo zgriješio, on je agresivno odigrao. Ostaje žal i razočaranje. U trećem sam pao energetski. To je što je, volio bih da ja imam 19 godina na terenu, gurao sam ga pet setova. Svako ko god igra protiv mene na GS, mora da ga dobije. Ta viteška nit i borba, duh, buka koju nosim. Neću, pa makar na jednoj nozi, neću stati. Ako me pobijedi na ovakav način, ali to mora da uradi on, ja neću dopustiti”.

Na pitanje da li ćemo gledati Novaka Đokovića na Roland Garrosu sljedeće godine, kratko je odgovorio.

