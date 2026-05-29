U saopštenju se navodi da se, u kontekstu nedavnog incidenta u Rumuniji, već unaprijed i bez dokaza pripisuje odgovornost Rusiji, što Moskva naziva politički motivisanim optužbama.

– Uzimajući u obzir pad bespilotne letjelice u rumunskom gradu Galači, koja je unaprijed i bez dokaza proglašena ruskom, te poznatu rusofobnu koordinaciju vladajućih struktura u Kišinjevu i Bukureštu koje djeluju po istim instrukcijama, ne isključujemo da moldavske vlasti, zajedno sa svojim ‘partnerima’, pripremaju sličnu inscenaciju. Cilj je – kao i ranije – optužiti našu zemlju za sve i izazvati novu eskalaciju u bilateralnim odnosima – navedeno je u saopštenju ambasade.

Dodaje se da optužbe o ruskoj umiješanosti u padove dronova i navodnom zagađenju rijeke Dnjestar nisu potkrijepljene dokazima, uprkos višestrukim zahtjevima Moskve da se dostave konkretne činjenice. Ruski diplomati tvrde da prethodne “informacione kampanje” nisu imale efekta, već su izazvale dodatna pitanja o njihovim ciljevima.

Poziv na suzdržanost

– U tom kontekstu, ne bi nas iznenadilo da vanjski akteri podstiču Kišinjev na potencijalno opasne provokacije korištenjem bespilotnih letjelica nepoznatog porijekla. Pozivamo vlasti Republike Moldavije da ne slijede one koji maštaju o ‘strateškom porazu’ Rusije i da se uzdrže od poteza koji mogu dovesti do eskalacije – stoji u saopštenju.

Ambasada je naglasila da Rusija, kako se navodi, nema interes za sukob i ne gaji neprijateljske namjere prema Moldaviji.

Ranije optužbe

Ruski ambasador u Moldaviji Oleg Ozerov ranije je izjavio da Kišinjev optužuje Rusiju bez dokaza, prateći političke smjernice iz Evropske unije. Prema njegovim riječima, takve optužbe nisu potkrijepljene činjenicama niti logikom.

Prethodni incidenti s letjelicama

Tokom godine na teritoriju Moldavije zabilježeni su padovi lakih letjelica izrađenih od šperploče, kao i ostaci projektila protivzračne odbrane. Ministarstvo vanjskih poslova Moldavije te incidente je pripisalo Ruskoj Federaciji, nazivajući ih “neprijateljskim činom”.

S druge strane, ruska strana odbacuje odgovornost, tvrdeći da pripadnost letjelica nije utvrđena. Moskva također navodi da su raniji slični slučajevi često naknadno povezivani s ostacima ukrajinskih protivzračnih sistema

