Zijad Bećirović: “Dodik Amerikancima daje vojnu bazu u Banjoj Luci”

– Za deset dana ćemo znati ko će biti novi visoki predstavnik. Sigurno će to biti neko iz Evrope – rekao je Bećirović.

Kritike međunarodne zajednice

Govoreći o mogućem izboru Landija, Bećirović je podsjetio da je riječ o bivšem ambasadoru Italije u Rusiji i Srbiji te članu Malteškog reda.

– Ambasadori su uvijek vezani za svoju državu. Landi je malteški vitez. Moramo znati kakve bi instrukcije imao ukoliko dođe u Bosnu i Hercegovinu – kazao je Bećirović.

Dodao je kako smatra da Evropska unija djeluje kroz interese pojedinih političkih struktura u Bosni i Hercegovini.

“Evropska unija je katolički projekt. Moramo govoriti o utjecaju HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ovdje je prvenstveno zbog HDZ-a, a ne zbog Milorada Dodika ili nekog drugog”, izjavio je direktor IFIMES-a.

Posebno je kritikovao visokog predstavnika Christiana Schmidta, tvrdeći da nije ispunio očekivanja dijela hrvatske politike u vezi s izmjenama Izbornog zakona.

“Hrvati iz HDZ-a željeli su da se hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine bira praktično iz Zagreba. Ako se izmjesti OHR, onda se treba izmjestiti i Dragan Čović. Gdje god ide OHR, neka ide i Čović”, rekao je Bećirović.

Tvrdnje o Dodiku i američkom utjecaju

U nastavku razgovora Bećirović je govorio o odnosima predsjednika entiteta RS Milorada Dodika sa američkom administracijom i bivšim američkim generalima.

– Dodik stvara percepciju i manipuliše tom percepcijom. Bivši američki generali osjetljivi su na novac i pronašli su žrtvu u Miloradu Dodiku. Mnogo mu obećavaju, a malo daju – rekao je Bećirović.

Iznio je i tvrdnje da Dodik svoje političke i sigurnosne kadrove usmjerava prema saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

– Izdao je instrukcije svojim kadrovima da saradnju bez pogovora podrede Amerikancima. Nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banja Luke – kazao je Bećirović.

Govoreći o finansijama i političkim odnosima u Bosni i Hercegovini, ustvrdio je da političke elite djeluju mimo interesa građana.

– Kada je novac u pitanju, etnička pripadnost postaje nebitna. Dodik je napravio akademiju SNSD-a za proizvodnju kriminalaca – izjavio je Bećirović.

Komentirao je i otvorena pisma bivšeg visokog predstavnika Karla Bildta, navodeći da iza njih stoje politički i lobistički interesi.

– To nisu obična otvorena pisma. Riječ je o ozbiljnim pokušajima utjecaja i diskreditacije institucije visokog predstavnika. Na takve stvari mora se reagovati – rekao je direktor IFIMES-a.

Tokom emisije Bećirović je ocijenio da Bosna i Hercegovina i dalje funkcioniše pod snažnim međunarodnim utjecajem te da bez jačanja institucija i političke stabilnosti nema ozbiljnog ekonomskog razvoja

