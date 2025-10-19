Zlatni reket za Janika Sinera nakon trijumfa nad Alkarazom u Rijadu

Nakon što je u finalu prestižnog egzibicionog turnira Kup šest kraljeva u Rijadu savladao Španca Karlosa Alkaraza (Carlos Alcaraz) rezultatom 6:2, 6:4, italijanski teniser Janik Siner (Jannik Sinner) dobio je nesvakidašnji poklon koji će zasigurno dugo pamtiti.Na ceremoniji održanoj po završetku meča, organizatori su Sineru uručili zlatni reket, izrađen u potpunosti od čistog zlata. Ovaj luksuzni trofej predstavlja nagradu za najboljeg igrača turnira, a sličan poklon prošle godine dobio je i Rafael Nadal, što je tada otkrio španski list „Marka“, navodeći i zanimljive detalje o njemu.

Zlatni reket teži oko tri kilograma, a njegova procijenjena vrijednost dostiže čak 250.000 eura. Iako svi učesnici turnira samo za učešće inkasiraju po 1,5 miliona eura, ovakav poklon ima simboličnu i kolekcionarsku vrijednost koja prevazilazi novac.Nema sumnje da će Janik za ovu unikatnu nagradu pronaći posebno mjesto među svojim trofejima i uspomenama koje je stekao tokom karijere,piše Avaz

Inače, u video snimku koji je objavio „Netflix Sports“, prikazan je trenutak uručenja Zlatnog reketa italijanskom asu, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

