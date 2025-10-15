Alcaraz, Sinner, Đoković i ekipa se bore za rekordni nagradni fond

Prošle godine Jannik Sinner je u finalu savladao Carlosa Alcaraza, a obojica se vraćaju i ove godine kako bi ponovno odmjerili snage na turniru.

Treći teniser svijeta, Alexander Zverev, priključit će im se u Saudijskoj Arabiji, a uz njega nastupaju i Novak Đoković te Taylor Fritz, što čini pet najboljih tenisera na svjetskoj tabeli. Britanski teniser Jack Draper bio je najavljen kao takmičar, ali zbog povrede ruke morao je odustati, pa će njegovo mjesto zauzeti Grk Stefanos Tsitsipas. Svi učesnici turnira primili su visoke iznose za svoj nastup.Turnir počinje u srijedu, 15. oktobra, s početkom u 18:30, a ukupno će trajati četiri dana. Nakon četvrtfinalnih mečeva u srijedu, polufinalni mečevi igrat će se u četvrtak, dok je petak predviđen kao dan odmora za takmičare. Završnica turnira, odnosno finale, održat će se u subotu. Ove godine događaj se prenosi uživo putem Netflixa, dok je prošlogodišnje izdanje emitovala platforma DAZN, prenosi Telesport.

Turnir se smjestio u modernu arenu kapaciteta od 8.000 mjesta. Događaj je dio šire manifestacije “Rijadska sezona”, koja tokom šest mjeseci okuplja sportske priredbe, kulturne događaje i koncerte širom zemlje.

Six Kings Slam koristi format sličan standardnom teniskom turniru, započinjući četvrtfinalnim mečevima u kojima će igrati Sinner, Tsitsipas, Zverev i Fritz – svi isti dan. Alcaraz i Đoković, kao nosioci, direkktno su se plasirali u polufinalnu fazu takmičenja. Đoković je dobio status nosioca ispred talijanskog tenisera zbog većeg broja osvojenih Grand Slam turnira u karijeri.

U četvrtfinalu, Sinner će odmjeriti snage sa Tsitsipasom, dok će Zverev igrati protiv Fritza. S obzirom na to da je riječ o ekshibicijskom turniru, ATP bodovi se ne dodjeljuju, a rezultati ne utječu na službene međusobne omjere tenisera,pišu Vijesti

Procjene govore da bi pobjednik Six Kings Slama mogao kući odnijeti čak 4,5 miliona funti. Svaki igrač dobio je više od milion funti samo za nastup na turniru, dok ukupni pobjednik osvaja još 3,4 miliona funti. Ukupni nagradni fond iznosi impresivnih 10 miliona funti, koji se dijeli među šest pozvanih tenisera tokom trajanja takmičenja do samog finala.

