Sjajni Alkaraz slavio u Tokiju

U finalu ATP 500 turnira u Tokiju Karlos Alkaraz je s dva puta po 6:4 savladao Tejlora Frica i tako stigao do osmog naslova u 2025. godini. Ukupno mu je to 24. u karijeri.

Duel je trajao ukupno 93 minute, a nakon prvog seta Fric je tražio pomoć fizioterapeuta zbog bolova u bedrenom mišiću, što je dodatno olakšalo posao Alkarazu.

Vodio je Španac s 5:1 u drugom setu i činilo se da će rutinski sve privesti kraju, ali potom Amerikanac osvaja jedan brejk i dolazi na 5:4. Alkaraz drugi put nije pogriješio i stigao je do pobjede.

Zanimljivo je da je Alkaraz ove godine izgubio na samo dva od deset finala koliko je igrao i to u Barceloni protiv Runea i na Vilmbldonu od Sinera. Pored 500 bodova koji će ga učvrstiti na vrhu ATP liste, Alkarat je osvojio i novčanu nagradu od 416.364 američkih dolara.

