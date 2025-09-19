Alkaraz će predvoditi ekipu Evrope na Lejver kupu: Pobjedu će odnijeti tim koji prvi dođe do 13 bodova

Prvi teniser svijeta, Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz), ponovo će zaigrati nakon trijumfa na US Openu. On će predvoditi evropsku selekciju na Lejver kupu (Laver Cup), turniru u kojem se Evropa suprotstavlja timu Ostatka svijeta.

Ovogodišnje izdanje turnira igraće se tokom ovog vikenda u dvorani Čejs (Chase Center), koja je inače domaći teren NBA tima Golden Stejt Voriors (Golden State Warriors). Ulogu kapitena evropskog tima od Bjorna Borga (Björn Borg), legende iz Švedske, preuzeće Janik Noa (Yannick Noah) iz Francuske. Na čelu tima Ostatka svijeta, umjesto dosadašnjeg kapitena Džona Mekenroa (John McEnroe), biće Andre Agasi (Andre Agassi), bivši američki as.

Evropa u ovaj turnir ulazi kao branilac titule osvojene prošle godine u Berlinu. Evropska selekcija je trijumfovala u pet od prvih sedam izdanja Lejver kupa, iako je tim Ostatka svijeta slavio 2023. u Vankuveru (Vancouver), kada je takmičenje, čiji je jedan od osnivača Rodžer Federer (Roger Federer), održano u Sjevernoj Americi.

Na ovom izdanju turnira, evropski tim će igrati bez drugog igrača svijeta, Janika Sinera (Jannik Sinner) iz Italije, te bez Novaka Đokovića.

Ipak, sastav tima Evrope biće vrlo jak – tu je treći igrač svijeta Aleksander Zverev (Alexander Zverev) iz Njemačke, zatim Holger Rune iz Danske, Kasper Rud (Casper Ruud) iz Norveške, Jakub Menšik (Jakub Menšik) iz Češke, te Italijan Flavio Koboli (Flavio Cobolli).

S druge strane, tim Ostatka svijeta nema jednako zvučna imena. U njegovom sastavu su dvojica tenisera iz Top 10 – Amerikanac Tejlor Fric (Taylor Fritz) i Australac Aleks de Minaur (Alex de Minaur). Uz njih će igrati i mladi talenti Aleks Mičelsen (Alex Michelsen) iz SAD-a, Žoao Fonseka (Joao Fonseca) iz Brazila, te Francisko Serundolo (Francisco Cerundolo) iz Argentine i Rajli Opelka (Reilly Opelka), još jedan predstavnik SAD-a.

Pobjedu će odnijeti tim koji prvi dođe do 13 bodova. Mečevi igrani prvog dana donose po jedan bod, drugog dana po dva, dok trećeg dana svaki meč vrijedi tri boda.

