Džumhur prošao prvo kolo Mastersa u Cincinnatiju

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur (ATP 56.) noćas je slavio pobjedu u meču prvog kola Masters turnira u američkom Cincinnatiju.

Džumhur se u prvom kolu sastao s Italijanom Mattijom Belluccijem (ATP 74.), kojeg je savladao sa 2:0 u setovima i prošao u drugo kolo turnira.

Nije Džumhur slavio lako, kako možda na prvu ukazuje rezultat, pošto je viđena velika borba tenisera u oba seta, a Damir je dva puta set osvajao kroz tie-break.

Tako je slavio sa 7:6 i 7:6 i izborio veliku pobjedu za plasman u narednu rundu Masters turnira. Meč je trajao dva sata i 24 minute.

Sada za Džumhura slijedi okršaj s drugim igračem svijeta Carlosom Alcarazom, s kojim je nedavno igrao i na Roland Garrosu, kada je namučio Španca u trećem kolu, ali je poražen sa 3:1.

Okršaj Džumhura i Alcaraza na programu je u nedjelju navečer, a tačan termin još uvijek nije poznat.

Facebook komentari