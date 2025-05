Alkaraz o Džumhuru: Izgubio sam energiju, on me natjerao da se žestoko borim za pobjedu

Španski teniser Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) sinoć je izborio prolazak u četvrto kolo Roland Garrosa savladavši najboljeg bh. tenisera Damira Džumhura rezultatom 3:1 u setovima. Meč je trajao više od tri sata, a publika na terenu mogla je uživati u sjajnim poenima s obje strane mreže.

Konačni rezultat glasio je 6:1, 6:3, 4:6, 6:4 u korist Alkaraza, koji je nakon susreta podijelio svoje utiske o susretu s Džumhurom.

– Nisam toliko uživao na terenu, mučio sam se ozbiljno, ali sretan sam što sam odigrao dobar meč. Obojica smo igrali sjajan tenis, pružili sjajne poene i mogu reći da smo obojica uživali, a i ljudi koji su gledali čitav meč su također uživali – rekao je Alkaraz u izjavi odmah nakon meča.

Razgovor na terenu vodio je francuski teniser Lika Puj (Lucas Pouille), koji se trenutno oporavlja od povrede Ahilove tetive. On je primijetio da se meč mogao podijeliti u dva dijela – prvi u kojem je Alkaraz dominirao, sve dok Džumhur nije zadobio povredu, i drugi u kojem je bh. teniser bio potpuno ravnopravan protivnik jednom od najboljih igrača svijeta.

Alkaraz je pohvalio protivničku igru u nastavku meča:

– U prva dva seta sam potpuno kontrolisao igru, a potom je on počeo igrati mnogo dublje lopte i igrati agresivnije. Ja sam izgubio energiju i bilo je teško da poguram sebe. Natjerao me da moram dati sve od sebe i boriti se žestoko za pobjedu i ponosan sam što sam na kraju do nje i došao.

Uprkos porazu, Džumhur je ostavio sjajan dojam na terenu, a publika mu je nakon meča pružila velik aplauz.

