Čeferin od dolaska najveće povjerenje dao Draganu Petroviću, on ga opravdao

Nakon dolaska Darka Čeferina na čelo sudijske organizacije N/FSBiH vidljive su mnoge promjene. Mnoge sudije su kažnjene i sklonjene sa delegiranja.

Skoro 20 ih je na ledu, što je za svaku pohvalu, ali sve nije crno i imamo i sudija koje trebamo pohvaliti.

Čeferin na hlađenje poslao 16 sudija: Ono što brine je to što ne znamo na koji period

Krenimo redom. Najviše puta delegiran je naš najstariji sudija, 45-godišnji Dragan Petrović.

Petrović je rođeni Banjalučanin. U njegovom CV-u piše da je u prvenstvu Bosne i Hercegovine do sada sudio 164 utakmice. Sudio je i u najmasovnijem takmičenju – Kupu BiH, gdje je dijelio pravdu na 17 susreta.

U Kupu drži i rekord kada je u pitanju delegiranje, a vrijedi istaći da je sudio po jednu utakmicu Prve lige Republike Srpske i Prve lige Federacije BiH, što ga čini jedinim sudijom kojem je to pošlo za rukom. Jedno vrijeme bio je i FIFA sudija, a u njegovoj biografiji stoji i podatak da je sudio dva finala Kupa BiH.

Kada se pogleda CV 45-godišnjeg Petrovića, može se primijetiti da je Čeferin dao šansu i iskustvu, ali i mladosti, jer Petrovića prati jedan od naših najmlađih sudija, Bugojanac Armin Kukić (36), koji je u četiri kola, otkako sudije delegira gospodin Darko Čeferin, sudio dva puta.

Svi ostali imali su po jednu utakmicu. Mnogi su ostali na toj jednoj i nisu je iskoristili. Bit će zanimljivo pratiti nastavak – koliko je ko kažnjen i kada će gospodin Čeferin ukazati nove šanse sudijama iz “zamrzivača”, ali i da li će nastaviti nagrađivati bezgrešne, kao u slučaju Petrovića.

Facebook komentari