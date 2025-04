Teniserka se srušila na terenu, morali je odvući kolicima

Dvadesetčetvorogodišnja teniserka je pala na tlo nakon što nije uspjela vratiti servis argentinske teniserke Julije Riere u trećem setu i nije mogla nastaviti sa igrom, dok su joj pomogli da napusti teren u invalidskim kolicima, prenosi N1.

Njeno povlačenje sa turnira potvrđeno je u online izjavi.

“Zbog fizičkog problema, Francesca Jones se povukla sa meča protiv Julije Riere pri rezultatu 6-2 5-7 5-3 u korist Argentinke”, stoji na zvaničnom X nalogu Colsanitas Cupa gdje je dodano:

“Želimo britanskoj teniserki brz oporavak.”

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep

— Owen (@kostekcanu) April 2, 2025