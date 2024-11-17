Niko ne želi da dijeli sobu sa novim olimpijskim šampionom

Fon Almen ima, kako sam priznaje, problem s hrkanjem.

Njegov kolega iz reprezentacije Stefan Rogentin (31) tvrdi kako “ne poznaje nikoga ko hrče glasnije od fon Almena”.

Franjo je to pretvorio u prednost.

“Pošto tako glasno hrčem, niko ne želi dijeliti sobu sa mnom pa uvijek imam jednokrevetnu”.

Uživa u motokrosu

I van snijega, fon Almen ne zna za spor tempo. Ljeti se opušta vožnjom motokrosksa, zajedno s prijateljem iz školskih dana.

Njihove rute vode kroz Švajcarsku, Francusku i Njemačku, od jedne staze do druge.

“Mirišete zemlju, benzin i svjež vazduh. Svaki krug je drugačiji i morate reagovati u sekundi”, opisuje Franjo.

Treća tajna: Kobasica

Treća tajna se “krije” u njegovom rodnom Boltigenu gdje je Franjo lokalni heroj. Toliko, da je seoski mesar Urs Wittwer kreirao posebnu deliciju “Franjo kobasicu”.

Riječ je o obarenoj kobasici od 150 grama, s 25 odsto masti, dugoj 27 centimetara, inspirisanoj oblikom medalje. Pravljena je od svinjskog i telećeg mesa, začinjena alpskim čilijem iz Darstetena.

“Ideja je došla od moje supruge Kornelije”, rekao je Wittwer za “Berner Zeitung”, prenosi Klix.

Teška sudbina

Priča o uspjehu ima i svoju tešku stranu. Sa samo 17 godina, von Allmen je izgubio oca. U tom trenutku nije bio dio švacarskog skijaškog tima i morao je sam finansirati svoju karijeru.

“Moja budućnost u skijanju tada je visila o koncu”, priznao je za Blick.

Spas je stigao od navijača. Pokrenuta je crowdfunding kampanja koja je prikupila skoro 16.000 švajcarskih franaka (oko 17.500 evra) od stotinjak ljudi.

“To je bilo dovoljno za još jednu sezonu. Nakon nje sam ušao u reprezentaciju”, kaže Franjo.

Bio je to ključni trenutak koji je postavio temelje za put ka svjetskom i olimpijskom zlatu

