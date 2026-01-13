Poljska: Izraelski džudo klub isključen iz takmičenja zbog agresivnog ponašanja i kršenja principa fair playja VIDEO

Incident se dogodio u subotu na takmičenju za mlade uzraste od sedam do 16 godina u gradu Bielsko-Biała, oko 50 kilometara jugozapadno od Krakowa. Kako je navedeno u saopćenju ambasade objavljenom na Twitteru, izraelski džudo tim bio je „verbalno i fizički napadnut“.

„Nema mjesta nasilju ili antisemitskim uvredama bilo koje vrste, posebno u sportu“, poručili su iz ambasade, pozivajući poljske vlasti da sankcionišu odgovorne.

BREAKING 🚨 An Israeli coach attacked a referee and a Polish coach, and the embassy falsely accuses us of antisemitism. The lie was quickly exposed because everything was caught on camera.

Through social media, the embassy published a post claiming that during a judo tournament… pic.twitter.com/CqxHFQmpO9 — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) January 12, 2026

Prema svjedočenjima izraelskih učesnika koje prenosi Kanal 14, dio publike je uzvikivao parole poput „Slobodna Palestina“ i „Evo dolaze Jevreji“. Navodi se da su, nakon što su se dva izraelska trenera obratila sudijama, lokalni muškarci počeli vikati na njih, a zatim ih gurati i udarati, sve pred djecom.

Izraelski mediji tvrde da je najmanje jedna izraelska ekipa potom izbačena s turnira i četverodnevnog trening-kampa, što su opisali kao „disciplinsku mjeru“ kojom su kažnjene žrtve incidenta. Događaj je prenošen uživo, a sukob je snimljen i emitovan online. Snimak prikazuje guranje u sportskoj dvorani dok se djeca kreću u neposrednoj blizini, ali ne otkriva kako je incident započeo.

We are deeply concerned by the violent incident yesterday against the Israeli judo team, which was attacked verbally and physically during a competition in Bielsko-Biała in Poland. The Israeli competition participants were children and youth aged 7 to 16. There is no place… — Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) January 11, 2026



S druge strane, poljska policija i organizatori turnira iznose drugačiju verziju događaja. Portparol policije Bielsko-Biała Sławomir Kocur izjavio je za TV24 da su policajci po dolasku na lice mjesta potvrdili navode organizatora prema kojima je izraelski trener prvi inicirao fizički kontakt. „Razgovarali smo sa svim uključenim stranama i obavijestili ih o mogućnosti podnošenja prijava. Nijedna strana to nije učinila. Situacija se smirila“, rekao je Kocur.

Predsjednik kluba Bielsko-Biała Janosik i organizator turnira Tomasz Chmielniak tvrde da „mladi izraelski džudisti sigurno nisu bili napadnuti“ te da je, prema njihovim riječima, sudija bio meta agresije izraelskog trenera. „Izraelski klub je isključen iz takmičenja zbog agresivnog ponašanja i kršenja principa fair playja“, dodao je Chmielniak.

Turnir pod nazivom „Prevazilazimo granice“ održan je po 14. put i okupio je sportiste iz 15 zemalja, a Izrael je ove godine prvi put učestvovao. Jedan od dva izraelska kluba nastavio je takmičenje i osvojio nekoliko medalja.

