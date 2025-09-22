Ismail Zulfić i Ismail Barlov osmi na svijetu u svojim disciplinama

Dvojica bosanskohercegovačkih paraplivača, Ismail Barlov i Ismail Zulfić, nastupili su danas u popodnevnom dijelu Svjetskog prvenstva u Singapuru, ostvarivši osme pozicije u svojim disciplinama.

Barlov je plivao u disciplini 1550 metara mješovito i završio utrku s vremenom 3:23.99, dok je Zulfić nastupio u disciplini 50 metara leđno, bilježeći vrijeme 39.36,pišu Vijesti

Za Ismaila Zulfića ovo je bilo prvo finale na Svjetskom prvenstvu, dok je Barlov već ranije pokazao vrhunske rezultate. Podsjećamo, jučer je Barlov osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara prsno, potvrđujući svoj status jednog od najboljih paraplivača Bosne i Hercegovine.

Danas su, unatoč osmom mjestu, oba bh. plivača pokazala izuzetnu borbenost i spremnost za nove medalje, čime nastavljaju briljirati na svjetskoj sceni.

