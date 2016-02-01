Imate problema s nadutošću i sporom probavom? Konzumacija ovog napitka može vam pomoći

Promjena dnevne rutine, manjak fizičke aktivnosti i kalorični obroci često ostavljaju trag na probavnom sistemu.

Umjesto da se posegne za agresivnim rješenjima, postoji jednostavan i prirodan napitak koji može pomoći tijelu da se lakše vrati u ravnotežu. Riječ je o toplom napitku na bazi vode, soli i limuna, koji se koristi za poticanje rada crijeva i ublažavanje zatvora.

Priprema je vrlo jednostavna i zahtijeva samo nekoliko osnovnih sastojaka, a sve što vam je potrebno je 1 šolja vode, prstohvat morske soli ili himalajske soli, mala količina šećera, sok od pola svježeg limuna.

Kako pripremiti napitak?

Prvo, u vodu dodajte prstohvat soli i malu količinu šećera. Smjesu kratko prokuhajte nekoliko minuta, a zatim sklonite s vatre. U vruću tečnost iscijedite sok od pola limuna. Napitak je najbolje piti topao, ujutro, prije prvog obroka.

Sol u kombinaciji s toplom vodom može potaknuti tzv. osmotski efekat, što pomaže zadržavanju tečnosti u crijevima i omekšavanju stolice. Limunov sok dodatno stimulira probavne sokove, ubrzavajući rad probavnog trakta. Topla tečnost povoljno djeluje na crijevnu peristaltiku, što može ubrzati proces probave.

Ovaj napitak ne samo da može olakšati pražnjenje crijeva, već pomaže i kod osjećaja nadutosti, težine u stomaku i usporene probave nakon obilnih obroka.

Iako je napitak potpuno prirodan, važno je ne pretjerivati s količinom soli. Ovaj napitak nije namijenjen za svakodnevnu dugotrajnu upotrebu, već kao kratkotrajna pomoć nakon perioda teže ishrane. Osobe koje imaju problema s bubrezima, povišenim krvnim pritiskom ili moraju ograničiti unos soli trebale bi biti oprezne.

