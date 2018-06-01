Gorivo ponovo poskupljuje širom EU: Najveći udar u Njemačkoj i Rumuniji

Najveći godišnji rast zabilježen je u Njemačkoj (+19,8 posto), Rumuniji (+19,6), Nizozemskoj (+18,8), Latviji (+18,5) i Austriji (+17,2 posto).

Suprotno trendu, Mađarska i Slovenija bilježile su pad cijena od 2,7 odnosno 5,9 posto u odnosu na mart 2025, ali je mjesečni pad bio blaži.

Cijene dizela u EU u martu su porasle za 19,8 posto, a benzina za 9,4 posto u odnosu na godinu ranije. Na mjesečnom nivou, dizel je poskupio za 19,1 posto, a benzin za 10,6 posto.

Sve članice EU zabilježile su rast cijena između februara i marta 2026.Kod dizela, najveći mjesečni skok bio je u Češkoj i Švedskoj (po +27,6 posto), Estoniji (+26,8), Latviji (+25,4), Belgiji (+25,2) i Nizozemskoj (+25,1). Najmanje povećanje imale su Slovenija (+2,9), Slovačka i Mađarska (po +7 posto),pišu Vijesti

Kod benzina, najveći mjesečni rast zabilježen je u Belgiji (+15,1 posto), Švedskoj (+15), Austriji (+14,8), Češkoj (+14,6) te Estoniji i Litvaniji (po +14,2 posto).

Najniže povećanje bilježile su Slovenija (+2,4 posto), Slovačka (+3,8), Mađarska (+4,7) i Italija (+4,8 posto).

