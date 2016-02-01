Da li je sigurno uzimati kurkumu i med zajedno

Zdravstvene prednosti kurkume dolaze od kurkumina, aktivnog spoja koji začinu daje žutu boju. Dodaci kurkume ili kurkumina mogu ponuditi protivupalne koristi kao što su:
Smanjeni nivoi boli i upale kod osoba sa artritisom
Sniženi markeri upalnih procesa u krvi, poput C-reaktivnog proteina
Poboljšani simptomi ulceroznog kolitisa
Kurkuma može pomoći u kontroli šećera u krvi snižavanjem nivoa glukoze u krvi natašte i nivoa HbA1c kod osoba sa stanjima poput predijabetesa i dijabetesa tipa 2.
Med sadrži mnogo korisnih spojeva koji mogu podržati zdravlje, uključujući:
Umiruje iritirano grlo
Poboljšava simptome kašlja
Podržava zdravlje usne šupljine i grla
Potrebno je više visokokvalitetnih studija kako bi se potvrdile ove koristi.
Med može pojačati protivupalne efekte kurkume. Studija provedena pokazala je da kombinacija kurkumina i manuka meda može zaštititi od određenih bakterija.
Nema dokaza da kombinovanje kurkume i meda pruža bolje zdravstvene koristi od odvojenog uzimanja. Međutim, med može pomoći u prikrivanju gorčine kurkume, što je čini lakšom za konzumiranje, prenosi Klix.