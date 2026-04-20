Džinović “otpisao” kćerku Đinu nakon Melininog vjenčanja

Odnosi unutar porodice Haris Džinović već duže vrijeme privlače interes javnosti.

Pjevač je, prema navodima, indirektno dao do znanja da se distancirao od kćerke Đine nakon što je prisustvovala vjenčanju svoje majke Meline Galić s britanskim milionerom i tokom proslave bila posebno bliska s njom.

Nedavno se Haris oglasio povodom tog događaja, naglašavajući da ga život bivše supruge više ne zanima. Istakao je da je nakon razvoda fokus prebacio na sina Kana, koji živi s njim.

Pažnju javnosti dodatno je privukla činjenica da je više puta isticao koliko mu sin znači, dok kćerku nije spominjao, što je pokrenulo nagađanja o narušenim porodičnim odnosima, piše srbijanski Telegraf.

Iako je podržala majku na vjenčanju, odnos između Đine i Meline ranije je bio obilježen nesuglasicama. Melina je u više navrata komentarisala životni stil svoje kćerke, posebno njenu aktivnost na društvenim mrežama, pokušavajući uticati na njene izbore.

Nakon što je Đina objavljivala fotografije u kojima ističe svoj izgled i pojavljuje se u provokativnijim izdanjima, Melina je javno izrazila neslaganje s takvim pristupom, navodeći da ju je ranije upozoravala.

Govoreći o njenom angažmanu na društvenim mrežama, Melina je istakla da je Đina bila savjetovana, ali da je sama odlučila nastaviti tim putem, naglašavajući njenu otvorenost i sklonost javnom eksponiranju.

Prema njenim riječima, smatra da je kćerka previše izložila privatnost na platformama poput Instagrama i TikToka, dajući veliki značaj fizičkom izgledu i time se izlažući komentarima nepoznatih ljudi.

Dodala je i da joj nije potpuno jasno zašto ima potrebu za svakodnevnom komunikacijom s nepoznatim osobama, ali da je nakon brojnih savjeta odlučila da se više ne miješa u njene odluke.

Podsjetimo, Melina se 18. aprila udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monako, nakon čega je slavlje nastavljeno u Italiji.

Tokom ceremonije promijenila je više vjenčanica, a u jednoj od njih fotografisana je na luksuznoj jahti svog supruga. Nakon udaje uzela je njegovo prezime i sada nosi ime Melina Arnold.

Par je viđen kako zajedno napušta jahtu i upućuje se prema luksuznom hotelu, dok su ih gosti čekali. Melina je samouvjereno šetala obalom Portofina, dok ju je suprug držao pod ruku, pišu vijesti.

