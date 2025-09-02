UFC borac Aleksandar Volkanovski oduševio na svadbi: Igrao kolo, plaćao muzičare

Australijski UFC borac Aleksander Volkanovski ovih dana privlači veliku pažnju, ali ne svojim borbama, nego dobrim provodom na svadbi u Makedoniji.

Volkanovski, poznat kao jedan od najboljih perolaka na svijetu i aktuelni UFC šampion u toj kategoriji, svojim prisustvom i energijom oduševio je sve zvanice.

Na svadbi je igrao tradicionalno kolo, nosio čuturu rakije, kitio muziku i učestvovao u svim običajima, pokazujući da pored izuzetnih borilačkih vještina ima i smisla za druženje i zabavu. Njegovo prisustvo brzo je postalo glavna tema među gostima, a fotografije i snimci sa svadbe šire se društvenim mrežama, izazivajući brojne komentare i simpatije.

Aleksander Volkanovski je australijski borac makedonskog porijekla, rođen 1988. godine, koji se proslavio u UFC-u kao dominantan šampion perolake kategorije. Poznat je po svojoj izdržljivosti, borbenom duhu i taktici u oktagonu, a sada je pokazao i da umije da se uklopi u tradicionalnu makedonsku proslavu, što ga je dodatno približilo fanovima širom svijeta.

