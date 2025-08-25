Prazna obećanja: Muzaferija nije dobila podršku, prijeti joj prekid priprema za Olimpijadu

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica i naša jedina skijašica s ostvarenom A-normom za Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026, otputovala je prošle sedmice u Čile, gdje bi u dva navrata, po planu, trebala odraditi ključni dio priprema za predstojeću sezonu. Međutim, iako su uvjeti za trening idealni, jer je u Santiagu palo skoro metar snijega, suočava se s ozbiljnim problemom zbog kojeg je nastavak priprema pod velikim upitnikom. Maćehinski odnos prema vrhunskim sportistima i zimskim sportovima još je teži dok se odbrojavaju dani do Olimpijade.

– Ovdje je palo toliko snijega da smo se u četvrtak jedva probili do odredišta. Uslovi su izvrsni, počeli smo sa skijanjem i treninzima odmah u petak, ali jako sam zabrinuta jer podrška, koja je obećana, još uvijek nije stigla i ako se nešto ne promijeni ove sedmice, sve je uzalud. Morat ćemo prekinuti s treninzima i napustiti skijalište. Obratili smo se mnogima u posljednja četiri mjeseca i naišli na dobru volju, ali konkretna podrška nije stigla, sve je neizvjesno – kaže Elvedina.

Dvadesetšestogodišnja Muzaferija je jedina bh. takmičarka u FIS Svjetskom kupu, ali i Europa kupu u kojem je 2023. osvojila drugo mjesto i prvu medalju za BiH, u proljeće 2024. trijumfovala je u istoj disciplini, a u posljednjoj sezoni, u martu 2025, osvojila je historijsko zlato na istom takmičenju, u disciplini Super-G. U FIS Svjetskom kupu upisala je visoko četvrto mjesto u disciplini spust i historijski nastup u finalu ovog prestižnog takmičenja. Pripreme za Zimske olimpijske igre, koje će biti održane od 6. do 22. februara u Italiji, a kojima od decembra prethodi takmičarska sezona FIS Svjetskog kupa, za Elvedinu Muzaferiju i bosanskohercegovački tim od izuzetnog su značaja.

– Velika takmičenja traže ozbiljnost, kvalitetan i kontinuiran rad, kvalitetnu opremu i zadnju riječ tehnologije gdje god je primjenjivo, a mi imamo svoje brige i ne znamo kako ih prevazići. Ne znam kako ćemo nastaviti pripreme ako se pod hitno nešto od moguće podrške ne realizuje – iskrena je naša najbolja skijašica.

Iako su pripreme još neizvjesne, boravak u Čile prilika je i za takmičenje na FIS Kupu Južne Amerike (South American Cup), koje se održava 30. i 31. augusta, a na kojem je, u El Coloradu, u disciplini veleslalom, Muzaferija prošle godine zauzela treće mjesto.

Facebook komentari