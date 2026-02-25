DŽANAN MUSA OBJAVIO TUŽNU VIJEST: “Živjela si za moje utakmice, volim te…!”

Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa objavio je danas tužnu vijest o smrti svoje nane Feride Muse.

Ferida je preminula u utorak u 79. godini života, a Musa se od nje oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na Instagram storyju Musa je podijelio fotografije sa nanom uz opis:

“Draga moja nana je otišla na bolji svijet. Bila je draža Allahu Milostivom, a kako i ne bi kad je bila puna ljubavi, empatije, pozitivne energije prema svojim najbžilim, a Boga mi i prema svima.

Falit ćeš mi nano, falit ćeš mi da kad te nazovem da te pitam kako ti je koljeno, da ti kažeš ‘bit će dobro’ iako znam da neće jer me nisi htjela sekirati. Živjela si za moje utakmice, da mi kažeš ono tvoje “majstor si”.

Volim te i da znaš da ćeš biti u svakom mom košu i utakmici. Neka mi te dragi Allah čuva i vidimo se.

Voli te tvoj paša i čuvaj nas sve odozgo i nemoj se sekirati. Imaš nas dolje da te činimo ponosnom. Volim te nano, poručio je Musa.

