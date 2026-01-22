ERDOGAN vs Shaquille O’Neal: Pogledajte kako je turski predsjednik šutirao protiv legendarnog košarkaša VIDEO

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ovih dana je u Istanbulu ugostio legendarnog košarkaša Shaquille O’Neala, s kojim se družio i u jednoj od košarkaških dvorana.

Njih dvojica su se sastali u Centru za razvoj košarke Turkcell, a tom prilikom su i odmjerili snage u šutiranju slobodnih bacanja.

Na društvenim mrežama je danas objavljena snimka tog okršaja, u kojem je slavio predsjednik Turske:

Turkish President Erdoğan hosted NBA icon Shaquille O'Neal for an exhibition basketball game in Istanbul. pic.twitter.com/OXBV5vGVHU — Open Source Intel (@Osint613) January 21, 2026

Facebook komentari