Vitmor obolio od duboke venske tromboze

Prije njega, s istim problemom suočili su se Viktor Vembanjama (Victor Wembanyama) i Dejmijan Lilard (Damian Lillard). Vembanjama je zbog tromboze propustio završnicu prošle sezone, dok Lilard još uvijek nije upisao nastup u aktuelnoj sezoni. Vitmor će odsustvovati na neodređeno vrijeme, a povratak zavisi od toka liječenja.

Vitmor je ovog ljeta stigao u Vašington iz Hjuston Roketsa (Houston Rockets) i imao solidnu ulogu u rotaciji, s prosjekom od 9,2 poena po utakmici, ali je njegov napredak zaustavljen zbog zdravstvenih problema, prenosi Avaz.

