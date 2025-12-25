Košarka

Vitmor obolio od duboke venske tromboze

Objavljeno prije 34 minute

NBA liga bilježi novi ozbiljan zdravstveni slučaj, nakon što je potvrđeno da je košarkaš Vašington Vizardsa (Washington Wizards) Kem Vitmor (Cam Whitmore) obolio od duboke venske tromboze. Riječ je o trećem takvom slučaju među NBA igračima u posljednjih godinu dana, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

 Cam Whitmore - AP

Prije njega, s istim problemom suočili su se Viktor Vembanjama (Victor Wembanyama) i Dejmijan Lilard (Damian Lillard). Vembanjama je zbog tromboze propustio završnicu prošle sezone, dok Lilard još uvijek nije upisao nastup u aktuelnoj sezoni. Vitmor će odsustvovati na neodređeno vrijeme, a povratak zavisi od toka liječenja.

Vitmor je ovog ljeta stigao u Vašington iz Hjuston Roketsa (Houston Rockets) i imao solidnu ulogu u rotaciji, s prosjekom od 9,2 poena po utakmici, ali je njegov napredak zaustavljen zbog zdravstvenih problema, prenosi Avaz.


