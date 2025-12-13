Bosna u gostima kod Cedevita Olimpije

Poslije pobjede u Rumuniji protiv CSM Oradee (79:84) u prvom kolu druge faze FIBA Europa Kupa, košarkaši sarajevske Bosne u subotu imaju priliku da se vrate na pobjedničke staze i u regionalnoj ABA ligi.

Poraz od Crvene zvezde u prošlom kolu značio je prekid serije od četiri pobjede u pomenutom takmičenju, a Studenti u okviru 10. kola u subotu od 19 sati gostuju kod Cedevita Olimpije u Areni Stožice u Ljubljani.

Posljednji poraz Bosni u ABA ligi nanijela je upravo Cedevita Olimpija 25. oktobra i to nakon produžetka i velikog preokreta (92:96), pa će utakmica na slovenačkom tlu biti prilika i za osvetu favoriziranom domaćinu koji je u srijedu doživio težak poraz od Manrese (99:82).

Facebook komentari