Povratak Bosne u ABA ligu nakon 15 godina: Poraz od Mege u Beogradu, nije bilo rješenja za sjajan šut za tri poena

Košarkaši Mega Basketa savladali su Bosnu u Beogradu u okviru ABA lige rezultatom 106:88.

Meč je podsjećao na one u NBA po broju koševa, pa je Mega dobila prvu četvrtinu rezultatom 28:23, a na poluvrijeme je mlada ekipa iz Beograda otišla s prednošću 56:53.

Cijela druga četvrtina je obilovala s mnogo slobodnih bacanja, zbog čega je potrajala čak 40 minuta. Mega je nakon uvodnih minuta, ostatak cijelog prvog poluvremena vodila, no Bosna je držala priključak i ostajala na jednocifrenom ostatku.

U trenucima kada nije išlo Bosnu, u igri ih je držao Edin Atić, koji je već u prvom poluvremenu ubacio 13 poena.

Bosna je nastojala da šuterski ritam Mege uspori brojnim faulovima, no ekipa čiji je vlasnik menadžer Miško Ražnatović je bila poprilično sigurna s linije slobodnih bacanja.

Bosna nije imala rješenje za šut Mege za tri poena u trećoj četvrtini i kada god su pokušali da dođu na posjed zaostatka, na drugoj strani je uslijedila trojka, a vrijedi istaći i trenutak kada je Gačić pogodio tri trojke u nizu, a onda i Zuigo pogađa s poludistance u finišu treće četvrtine i prvi put vodi ekipu iz Beograda na dvocifrenu prednost. Na kraju treće četvrtine Bosna je smanjila zaostatak na -9.

Posljednja četvrtina je počela slično kao i prethodne, Bosna je ispunila bonus već nakon dvije minute i slala Megu na liniju slobodnih bacanja. Poslije tri minute ove četvrtine Mega je povećala prednost na +13.

Kod Mege je fenomenalan bio Vuk Radojičić s 22 poena (šest trojki), Drezgić je dodao 24, Đulović je ubacio 19, a Gačić 18.

Najbolji kod Bosne je bio Čejz Odiž s 21 poenom, Edin Atić je ubacio 18, a Halilović 14 .

Mega je pogodila čak 13 trojki iz 24 pokušaja, dok je Bosna imala 10 od 29.

Ovo je ujedno bio i prvi meč Bosne u ABA ligi nakon 15 godina. Obaveze nastavljaju u petak protiv podgoričke Budućnosti.

