Bećirović organizirao svečani prijem za košarkaše BiH pred odlazak na Eurobasket

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović organizirao je svečani prijem za košarkaške reprezentativce Bosne i Hercegovine, stručni štab i rukovodstvo Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (KSBiH), koji se pripremaju za odlazak na Evropsko prvenstvo – Eurobasket 2025.

Svečanom prijemu u zgradi Predsjedništva BiH prisustvovali su reprezentativci, stručni štab i rukovodstvo košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, predvođeni predsjednikom Upravnog odbora KSBiH Aidom Berbićem, selektorom Adisom Bećiragićem i članom stručnog štaba Goranom Firićem, i to Jusuf Nurkić, John Roberson, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Miralem Halilović, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš.

Bećirović je čestitao reprezentativcima na uspješnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ističući da su njihov trud i zalaganje na košarkaškom terenu najbolji pokazatelj dostojanstvenog predstavljanja Bosne i Hercegovine.

– Vaša borbenost, zajedništvo i predanost igri budi ponos kod svih građana Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući svom zalaganju i borbenosti, košarkaška reprezentacija predstavlja jedan od najboljih primjera kako se, snagom volje i zajedništva, gradi ponos države. Siguran sam da ćete i na predstojećem Evropskom prvenstvu dostojno predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu – naglasio je Bećirović.

Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine zahvalili su se Bećiroviću na podršci i prijemu u zgradi Predsjedništva BiH. Tom prilikom su istakli da će na Evropskom prvenstvu dati svoj maksimum kako bi ostvarili što bolji rezultat i obradovali sve građane Bosne i Hercegovine. Selektor Bećiragić je upoznao člana Predsjedništva BiH o dosadašnjim pripremama, trenutnom formom igrača i ciljevima reprezentacije. Naglasio je da je atmosfera među igračima izuzetna, da se osjeća zajedništvo, snažna želja za pobjedom i ponos zbog predstavljanja Bosne i Hercegovine.

Tokom razgovora, Bećirović je, između ostalog, istakao da Bosna i Hercegovina mora snažnije i sistemski ulagati u razvoj sporta, jer uspjesi naših sportista nisu samo sportski rezultat, nego i promocija države Bosne i Hercegovine u svijetu. Institucionalna podrška sportistima i sportskim savezima, dodao je, predstavlja ulaganje u budućnost, mlade i zajedništvo. Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović poželio je reprezentativcima mnogo sreće i uspjeha u predstojećim utakmicama, uz želju da ponovo obraduju građane Bosne i Hercegovine vrhunskim sportskim rezultatima.

