Bećirović organizirao svečani prijem za košarkaše BiH pred odlazak na Eurobasket

Objavljeno prije 46 minuta

Bećirović je čestitao reprezentativcima na uspješnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović organizirao je svečani prijem za košarkaške reprezentativce Bosne i Hercegovine, stručni štab i rukovodstvo Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (KSBiH), koji se pripremaju za odlazak na Evropsko prvenstvo – Eurobasket 2025.

Svečanom prijemu u zgradi Predsjedništva BiH prisustvovali su reprezentativci, stručni štab i rukovodstvo košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, predvođeni predsjednikom Upravnog odbora KSBiH Aidom Berbićem, selektorom Adisom Bećiragićem i članom stručnog štaba Goranom Firićem, i to Jusuf Nurkić, John Roberson, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Miralem Halilović, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš.

Bećirović je čestitao reprezentativcima na uspješnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ističući da su njihov trud i zalaganje na košarkaškom terenu najbolji pokazatelj dostojanstvenog predstavljanja Bosne i Hercegovine.

– Vaša borbenost, zajedništvo i predanost igri budi ponos kod svih građana Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući svom zalaganju i borbenosti, košarkaška reprezentacija predstavlja jedan od najboljih primjera kako se, snagom volje i zajedništva, gradi ponos države. Siguran sam da ćete i na predstojećem Evropskom prvenstvu dostojno predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu – naglasio je Bećirović.

Košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine zahvalili su se Bećiroviću na podršci i prijemu u zgradi Predsjedništva BiH. Tom prilikom su istakli da će na Evropskom prvenstvu dati svoj maksimum kako bi ostvarili što bolji rezultat i obradovali sve građane Bosne i Hercegovine. Selektor Bećiragić je upoznao člana Predsjedništva BiH o dosadašnjim pripremama, trenutnom formom igrača i ciljevima reprezentacije. Naglasio je da je atmosfera među igračima izuzetna, da se osjeća zajedništvo, snažna želja za pobjedom i ponos zbog predstavljanja Bosne i Hercegovine.

Tokom razgovora, Bećirović je, između ostalog, istakao da Bosna i Hercegovina mora snažnije i sistemski ulagati u razvoj sporta, jer uspjesi naših sportista nisu samo sportski rezultat, nego i promocija države Bosne i Hercegovine u svijetu. Institucionalna podrška sportistima i sportskim savezima, dodao je, predstavlja ulaganje u budućnost, mlade i zajedništvo. Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović poželio je reprezentativcima mnogo sreće i uspjeha u predstojećim utakmicama, uz želju da ponovo obraduju građane Bosne i Hercegovine vrhunskim sportskim rezultatima.


