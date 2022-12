Preminuo legendarni Pele, jedan od najvećih nogometaša u historiji

Vijest su potvrdili The Washington Post, Guardian i BBC, a nakon toga i brojne ličnosti na društvenim mrežama.

Pele je rođen 23. oktobra 1940. godine u brazilskom mjestu Tres Coracoes u saveznoj državi Minas Gerais, a nedugo zatim njegova porodica se preselila u mjesto Baure u saveznu državu Sao Paulo. Njegov otac Joao Ramos bio je profesionalni igrač u Fluminenseu, no morao je prekinuti karijeru zbog povrede.

Joao je stoga podupirao sina u namjeri da postane nogometaš toliko da mu je dozvolio da sa devet godina napusti školu kako bi se posvetio samo nogometu.

Kao tinejdžer počeo je igrati za nižerazredne klubove Baquinho, Sete Setembro i Ameriquinha. U Ameriquinhi ga je sa 15 godina zapazio slavni brazilski igrač Waldemar de Brito koji ga je doveo u Sao Paulo i njihovim čelnicima rekao: “Ovaj dječak će biti najveći nogometaš na svijetu”.

I nije pogriješio. U prvoj utakmici sa samo 15 godina je ušao u igru s klupe i dao je šest od sedam golova Santosa. Zvijezda je rođena.

U Santosu je ostao do 1974. godine i za to vrijeme je osvojio šest titula prvaka Brazila. Godinu dana je bio u penziji, a onda je stigao poziv New York Cosmosa koji se ne odbija – 7 miliona dolara. Odigrao je u SAD-u tri godine i osvojio titulu prvaka.

Ipak, najupečatljiviji su bili njegovi nastupi za Brazil u čijem dresu je postigao čak 77 golova u 92 nastupa, a s Kariokama je postao svjetski prvak 1958., 1962. i 1970. godine.

Upisan je Guinnessovu knjigu rekorda kao najbolji strijelac u historiji nogometa nakon što je postigao 1.279 golova u 1.363 utakmica uključujući prijateljske duele.

Do pojave Lionela Messija i Cristiana Ronalda svi stručnjaci su bili podijeljeni između dva imena – Pelea i Diega Maradone kada je u pitanju dilema ko je najbolji nogometaš u historiji, a FIFA im je obojici odlučila 2000. godine dati nagrade za najboljeg nogometaša u 20. stoljeću.

Nakon završetka karijere bavio se i politikom, a 1994. godine je postao ministar sporta Brazila.

Posljednjih godina je imao mnogo zdravstvenih problema, teško se kretao nakon operacije kuka 2012. godine, a u septembru prošle godine mu je odstranjen tumor na debelom crijevu zbog čega je skoro mjesec proveo u bolnici, a čak 12 dana je bio na odjelu intenzivne njege.

Od tada je nekoliko puta bio primljen ponovo u bolnicu, a nažalost prilikom posljednje posjete ustanovljeno je da mu kemoterapije više ne djeluju, te je premješten na odjel za palijativnu skrb gdje je i preminuo.

Ženio se tri puta i ima sedmero djece. prenosi “Klix“.

Facebook komentari