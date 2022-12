Ronaldo prihvatio najveći ugovor u historiji nogometa

Marca također dodaje da je Ronaldo potpisao ugovor na dvije godine.

Podsjetimo, CR7 je prije dvije sedmice raskinuo ugovor s Manchester Unitedom nakon trzavica koje su imali u posljednje vrijeme.

“Manchester United me izdao, napravili su crnu ovcu od mene. Nemam poštovanja za Erika ten Haga jer ni on nema za mene. Ljudi moraju znati istinu. United me htio potjerati. Ne samo trener nego i ljudi oko kluba. Osjećao sam se izdano. Neki ljudi me nisu htjeli u Manchester Unitedu, ne samo ove sezone nego i prošle“, rekao je Ronaldo.

Prema pisanju Marce Ronaldov ugovor bi se trebao kretati oko 200 miliona eura po sezoni – rekordna je to plata u svijetu nogometa, Messi, za usporedbu, zarađuje 75 miliona eura godišnje. prenosi “N1“.

