Nema alkohola? Nema problema – za većinu navijača u Kataru

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) promijenila je odluku sredinom novembra, dva dana pred prvu utakmicu, i saopštila da se pivo koje sadrži alkohol neće prodavati na stadionima u Kataru, gdje su konzumiranje alkohola i pijanstvo na javnom mjestu zabranjeni zakonom.

Dok je pivo dostupno na označenim zonama za navijače Mundijala i u nekim hotelima, teškoća da se dođe do alkohola, kao i cijena – pola litra piva se prodaje za 50 katarskih rijala, odnosno više od 13 dolara – jednostavno su previše za mnoge posjetioce iz zemalja gdje je pivo dio rutine gledanja utakmica.

“Za mene je tradicija da pijem pivo i gledam utakmicu sa prijateljima”, kaže za Reuters Belgijanac Stefaan Pacquee, ljekar koji je doputovao u Katar iz Sidneja u Australiji gdje živi, pred utakmicu Belgija-Maroko u nedjelju, koju je njegov tim izgubio sa 2:0. Kaže da je svoj prvi doživljaj piva na utakmici imao sa 16 godina, kada ga je otac odveo na lokalni stadion.

“Nedostaje mi. I ne mislim da je Budweiser zero kompenzacija za to. Ali, hej, u Kataru smo, vrijeme je prelijepo, atmosfera je sjajna”, kaže on.

Navijač Njemačke Christian Kopatsch kaže da se alkohol često zabranjuje na utakmicama u njegovoj zemlji ako se procijeni da postoji povećani rizik od nasilja i tuče navijača, tako da uglavnom bezalkoholni Svjetski kup za njega nije prevelika promjena.

Dodaje da je primijetio promjenu atmosfere gdje, osim manjih svađa grupice navijača Meksika i Argentine, nije bilo izvještaja o nasilju, nasuprot neredima koji su izbili u Belgiji poslije pobjede Maroka, kao i tuča navijača Engleske i Walesa na Tenerifama u Španiji.

“Mislim da je mirnije. Nemate veoma pijane ljude na sve strane i ljudi se jednostavno ponašaju normalno i zadovoljni su”, izjavio je on pred utakmicu Njemačke i Španije koja je završena rezultatom 1-1.

On čak i ne pokušava da pronađe piće: “Mogu da preživim bez alkohola nedjelju dana”.

Međutim, ne prihvataju svi tako lako katarska pravila.

Na jednom video snimku na Twitteru, vidi se kako je obezbjeđenje, po svemu sudeći, “uhvatilo” navijača Meksika koji je pokušao da prokrijumčari alkohol u dvogledu, pred utakmicu sa Argentinom, koju je Meksiko izgubio sa 2:0.

Međutim, većina navijača izgleda razumije da će na ovom turniru morati da privremeno zaboravi stare navike.

Španski navijač Raimundo Oujo, biznismen iz La Corune, kaže da je atmosfera na stadionu manje “naelektrisana” nego obično – zbog zabrane alkohola.

“Činjenica je da uvijek slavimo uz pivo, prije ili poslije, i zato je atmosfera drugačija, ali mislim da to nije presudno”, kaže. “Hajde da slavimo na neki drugi način, ili možete da proslavite kada se vratite kući i napravite veliku žurku”, prenosi VoA.

