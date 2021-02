Asmir Begović u velikom meču za Bournemouth stigao do 100. nastupa u dresu Trešnjica

Bournemouth se bori za ekspresan povratak u Premier ligi, ali sjajno gura i na drugom frontu gdje je stigao do četvrtfinala FA kupa. Koliko je to veliko dostignuće, govori i činjenica da klub nije došao do četvrtfinala od davne 1957. godine.

U meču protiv premijerligaša Burnleya u osmini finala najstarijeg takmičenja na svijetu 100. zvanični nastup za Bournemouth upisao je Asmir Begović.

Trešnjice su mu odale priznanje na društvenim mrežama i čestitale na ovom poduhvatu. Podsjetimo, Begović je najveći trag u engleskom fudbalu ostavio u Stokeu gdje je upisao 160 nastupa i postigao čak jedan pogodak, dok je sa Chelseajem postao prvak Engleske, piše “SCsport“.

