Bašić o penalu: “Trebao ga je pucati Tabaković…”

Nova “žrtva” Barbinih Zmajeva bili su Poljaci koji su u Zenici položili oružje – 1:0.

Gol vrijedan zlatne pobjede bio je djelo Ivana Bašića sa penala u 84. minuti.

Nakon utakmice heroj Zmajeva dao je izjavu za BHT1 u kojoj je otkrio zanimljivosti oko penala.

“Presretan sam, zbog pobjede prije svega i moje dobre igre. Teška i zahtjevna utakmica. Teren nije bio u najboljem stanju, možda ni mi nismo bili u najboljem stanju. Imali smo oscilacija u prvom dijelu. Djelovali smo kao cjelina i zbog toga smo nagrađeni”, rekao je Bašić,pišu Vijesti

Veznjak je potom otkrio i kako je odlučeno ko će izvesti penal.

“Harе (Tabaković op.a) je bio prvi izvođač, ali on je izašao, pa sam ja preuzeo da pucam. Sigurno da je bilo malo nervoze, ali kao i u Velsu, hvala Bogu, zabio sam”, rekao je igrač Astane.

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