Schalke za samo dva i po sata prodao 40 hiljada novih Džekinih dresova

Retro izdanje u bijeloj boji izazvalo je ogromno interesovanje navijača, a klub je već prvog dana prodaje ostvario rezultat kakav ranije nije zabilježio.

Prema informacijama koje je objavio njemački BILD, Schalke je prvog dana prodao čak 40.000 primjeraka novog gostujućeg dresa, dok je kompletna početna zaliha rasprodana za svega dva i po sata. Ispred klupskih prodavnica formirali su se redovi dugi nekoliko stotina metara.

Ogromna potražnja nastavila se i nakon što su zalihe nestale. Navijačima koji nisu uspjeli kupiti dres omogućena je dodatna prednarudžba, a prema novim informacijama BILD-a, na taj način pristiglo je još više od 20.000 narudžbi. Isporuka tih primjeraka očekuje se u roku od oko četiri mjeseca.

Interesovanje je iznenadilo i čelnike kluba. Predsjednik uprave Schalkea Matthias Tillmann kazao je u podcastu “Schalker Markt” da se ovakav rezultat nije mogao planirati, opisujući situaciju kao “ludu”. Ogroman interes, prema njegovim riječima, iznenadio je čak i proizvođača Adidas, s kojim klub zajedno planira količine dresova.

Posebno je zanimljivo da je Schalke prilikom narudžbe ovog modela od Adidasa prvi put naručio više gostujućih nego domaćih dresova, ali ni to nije bilo dovoljno da zadovolji potražnju. Klub je već naručio dodatne količine, koje bi trebale stići krajem novembra ili početkom decembra, u vrijeme božićne kupovine.

Retro dizajn očigledno je pogodio ukus navijača. Bijeli dres krasi historijski klupski grb, uz retro Adidasov izgled, što je izazvalo posebno snažnu reakciju među pristalicama Schalkea,pišu Vijesti

Za poređenje, Schalke je tokom cijele prethodne sezone, računajući domaći, gostujući, treći i posebne modele, prodao oko 75.000 dresova. BILD navodi da je klub već ovog ljeta gotovo dostigao tu brojku, dok Schalke prema navodima WAZ-a ima ambiciju da u novoj sezoni prvi put premaši granicu od 100.000 prodanih dresova.

Ovakav početak prodaje predstavlja značajan finansijski podsticaj za klub koji se nakon tri godine vratio u Bundesligu. Samo kroz početnu prodaju i naknadne prednarudžbe Schalke je već došao do više od 60.000 naručenih primjeraka ovog gostujućeg modela, a dodatne količine tek trebaju stići u prodaju.

Rudari će u prvom kolu Bundeslige gostovati Augsburgu 30. augusta.

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