Koliko često treba prati kuhinjske krpe? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Koliko često prati kuhinjske krpe?

Učestalost pranja ovisi o tome kako ih koristite. Ako služe isključivo kao dekoracija, dovoljno ih je oprati s vremena na vrijeme. Međutim, krpe koje svakodnevno koristite zahtijevaju znatno češće održavanje.

Ako ih koristite samo za rukovanje vrućim posudama ili poklopcima, dovoljno ih je prati svakih nekoliko dana. S druge strane, krpe kojima brišete kuhinjske radne ploče, sudoper ili mokro posuđe trebalo bi mijenjati i prati svaki dan.

Razlog je jednostavan – tkanina upija vlagu poput spužve, stvarajući idealne uslove za razvoj bakterija. Iako se može činiti da se krpa brzo osuši nakon upotrebe, to ne znači da je higijenski čista. Bakterije s nje lako mogu dospjeti na radne površine, posuđe ili vaše ruke.

Osim toga, vlažne kuhinjske krpe vrlo brzo poprime neugodan miris, što je jasan znak da ih je vrijeme zamijeniti čistima.

Kako pravilno prati kuhinjske krpe?

Većina kuhinjskih krpa izrađena je od pamuka, što omogućava pranje na visokim temperaturama. Najjednostavnije ih je oprati u veš-mašini na programu s višom temperaturom uz standardni deterdžent za veš.

Preporučuje se izbjegavati omekšivač, jer on smanjuje moć upijanja tkanine.

Ako koristite krpe od mikrovlakana, potrebno je biti pažljiviji. Visoke temperature mogu oštetiti njihova vlakna, pa ih treba prati na temperaturi do 40 stepeni Celzijusa. Umjesto deterdženta možete dodati oko 100 ml alkoholnog sirćeta, koje će pomoći u uklanjanju nečistoća i neugodnih mirisa.

Kako ukloniti tvrdokorne mrlje?

Masnoća, ostaci hrane i druge tvrdokorne mrlje često ostaju na kuhinjskim krpama, ali postoji jednostavan način da ih uklonite.

Potrebno je uzeti veći lonac, staviti krpe u njega, dodati tri kašike sode bikarbone i nekoliko kapi deterdženta za pranje suđa. Zatim sve prelijte vodom i kuhajte oko 15 minuta nakon što voda proključa.

Nakon toga krpe dobro isperite čistom vodom i ostavite da se potpuno osuše. Ova metoda ne samo da uklanja tvrdokorne mrlje, već pomaže i u uklanjanju bakterija i drugih mikroorganizama koji se mogu zadržati u vlaknima tkanine.

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