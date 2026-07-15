Kineski horoskop za četvrtak spaljuje most ka staroj rutini: 4 znaka konačno osjećaju bolji život, režim preživljavanja je prošao

Kineski horoskop za četvrtak nosi jednu neprijatnu istinu: režim preživljavanja koji vas je držao mesecima počinje da vas usporava, a četiri znaka to shvataju tačno 16. jula. Četvrtak je dan Metalnog Zeca, koji podržava utemeljeno razmišljanje i mirnu glavu. To je savršen trenutak za odluke koje mijenjaju smjer, ne za sitne kompromise.

Drvena Ovca i Vatreni Konj vam guraju da započnete nešto novo i spalite most koji vas mami nazad u poznatu, ali mlaku udobnost. Iskreni razgovori pokreću promenu. Ova četiri znaka najbolje funkcionišu pod tom energijom.

Zec ruši sve što odavno ne radi

Zeče, život ti postaje bolji u trenutku kad odlučiš da rasklopiš delove koji ne funkcionišu. Dugo si bio u režimu preživljavanja i, budimo pošteni, to ti je služilo do jedne tačke. U četvrtak vidiš da mnoge stvari možeš mnogo bolje, samo ako zastaneš i fokusiraš se.

Preispituješ sve, od sata buđenja do toga kako izgleda tvoj trening. Poenta je da si spreman da odbaciš trenutke koji ti crpe energiju. Šesnaesti jul postaje dobar dan baš zato što ih konačno pronalaziš.

Majmun bira zdravlje umesto izgovora

Četvrtak ti donosi neočekivanu produktivnost, Majmune. Stvari za koje znaš da bi ti prijale odlažeš za sutra, jer je tako lakše. U četvrtak odlučuješ da više ne zanemaruješ svoje telo.

Prioritet ti postaju pravilna ishrana i kretanje. Radoznao si da vidiš kako drugi ljudi brinu o sebi i u najgušćim danima. To se pokazuje kao odličan način da provedeš dan, jer ti popravlja i danas i mesece koji dolaze.

Šta kineski horoskop za četvrtak donosi znaku Psa?

Psu kineski horoskop za četvrtak donosi mir umesto stresa. Dan počinje tiho, bez svađa i bez okidača sa društvenih mreža, uz pozitivnu muziku i kratak ohrabrujući govor pred posao.

U poslednje vreme si pod većim pritiskom nego obično. Veruješ da priroda i meditacija smiruju nemir i da te vraćaju u telo. U četvrtak postaješ pažljiviji prema onome što puštaš u svoj život. Korak po korak, Pse, gradiš bolju verziju sutrašnjice.

Konj sebi konačno daje dozvolu za odmor

Voliš svoju slobodu, a ponekad je ne osetiš zbog ljudi koji zavise od tebe. Trudiš se da sve to uklopiš u raspored, pa na kraju ispadneš poslednji na sopstvenoj listi.

Umesto da čekaš priliku, u četvrtak je sam praviš. Čak i ako samo ostaneš u krevetu i ne radiš ništa, život ti se već čini lakšim. Tvoj cilj, Konju, je da odmoriš i daš svom umu ono što mu očajnički fali. Energija Metalnog Zeca ti daje pravo na tu pauzu bez griže savesti, piše krstarica.

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